Разработчики Facebook научились обманывать систему распознавания лиц

Facebook представил технологию обмана распознавания лиц. Информация об этом опубликована на сайте Facebook Research. Технология «де-идентификации» позволяет менять видео в режиме реального времени. Микроскопические искажения в видео, которые вносит нейросеть, почти не меняют его восприятие человеком. Герои роликов сохраняют ту же позу и то же выражение лица. Представитель Facebook заявил, что компания пока не планирует применять эту технологию в работе с пользователями.



Распознавание лиц — один из наиболее перспективных методов биометрической бесконтактной идентификации человека. Первые системы распознавания лиц были реализованы как программы, устанавливаемые на компьютер. В наше время эта технология чаще всего используется в системах видеонаблюдения, контроля доступа на разнообразных мобильных и облачных платформах.

Технология обмана распознавания лиц вызвала широкое обсуждение в медиа-пространстве. Руководитель группы компаний ATF Media Эдгар Григорян призвал уделять особое внимание безопасности данных: «Система распознавания лиц уже давно используется во многих сферах деятельности: медицина, безопасность, игровая индустрия. На черном рынке активно разрабатываются специальные ПО, помогающие обойти эту систему. На них тратится более 150 млн. долларов в год. Звучит пугающе, но в дальнейшем могут появиться способы полного обхода такой идентификации: злоумышленники будут обманывать банкоматы, обходить доступы в квартиры, хранилища. Поэтому нам необходимо уделять больше внимания безопасности биометрических данных».

Защитить свои биометрические данные, насколько это возможно, можно следуя простым советам. Во-первых, не рассказывайте о себе слишком много. Будьте внимательны, когда называете своё имя, паспортные данные, телефон, адрес, возраст, дату рождения, отправляете фотографию, образец голоса, заходите под своим логином с помощью отпечатка пальца или Face ID. Во-вторых, обращайте внимание на информацию, которую собирают о вас соцсети. Здесь нельзя не вспомнить скандал с Facebook из-за утечки персональных данных 50 млн американцев. В-третьих, пользуйтесь надёжными паролями и защищайте свои устройства. Наборы цифр и слов из ваших личных данных подбираются достаточно быстро с помощью специального софта. Для подбора паролей используйте специальные сервисы.