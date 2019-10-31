С помощью Гарантийного фонда в реальный сектор экономики области привлечено 2,55 млрд.руб.

С прошлого года в России реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Каждый регион участвует в реализации данного проекта в рамках региональных составляющих проекта. Одним из составляющих является региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».



Об участии Гарантийного фонда в реализации регионального проекта рассказал исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин.

- «Цель данного проекта - упростить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию. Здесь идет речь и об увеличении объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей, и об увеличении количества выдаваемых микрозаймов субъектам МСП Ростовской области, и о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной гарантийной системы.

В текущем году на эти цели Гарантийному фонду по распоряжению Губернатора области выделены средства из областного бюджета, благодаря которым удалось привлечь средства федерального бюджета. Совокупный объем бюджетной поддержки составил 170,2 млн.руб. и скоро мы ожидаем поступление ещё 86,8 млн.руб. На что идут эти деньги? Они образуют гарантийное покрытие, благодаря которому Фонд выступает поручителем по финансовым договорам субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответственно, есть показатели результативности, которые необходимо выполнять. В частности, по уже выделенным деньгам показатель ежегодного объема средств, привлеченных на развития малого и среднего бизнеса, выполнен на 91,78%. Это означает, что с поручительством Гарантийного фонда предприниматели смогли привлечь кредиты, займы, получить банковские гарантии в общем объеме 2,55 млрд.руб.

С получением второго транша субсидий показатель увеличится и нам его необходимо будет выполнить до конца текущего года.

Совместные переговоры с банками-партнёрами, консультации с представителями Минэкономразвития области привели к решению значительно переработать наши внутренние регламенты и изменить бизнес-процессы. Мы упростили пакет документов, сократили сроки рассмотрения заявок и принятия по ним решений, снизили либо отменили требования к залогу, удешевили стоимость поручительства. Сейчас, параллельно с основной работой по приему и рассмотрению заявок мы работаем над разработкой новых продуктов, которые смогут положительно повлиять на работу и дальнейшее развитие бизнеса в Ростовской области».

Подробная информация о партнёрах Фонда и условиях предоставления поручительства на сайте http://dongarant.ru