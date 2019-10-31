В суд передано дело о хищении 95 млн рублей при строительстве краснодарского ЖК

Прокуратура Кубани утвердила обвинительное заключение в отношении четверых местных жителей в возрасте от 29 до 48 лет, которых подозревают в хищении из бюджета 95 млн руб. Средства якобы были перечислены на строительство ЖК «Седьмое небо», а затем присвоены, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

По данным следствия, один из обвиняемых являлся гендиректором АО «Крайжилкомресурс», учредителем которого выступает министерство ТЭК и ЖКХ региона. По предварительному сговору с другими фигурантами дела 20 апреля 2017 года между АО «Крайжилкомресурс» и ООО «ЮРСК» был заключен договор денежного займа на сумму 95 млн руб. Деньги якобы предназначались на строительство ЖК «Седьмое небо» в Краснодаре.

Средства были переведены на счета фирм подконтрольных, обвиняемым. Деньги участники преступной группы потратили по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых, в том числе на объекты долевого строительства и земельные участки наложен арест. По инкриминируемой обвиняемым ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору) членам преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, ЖК «Седьмое небо» - это комплекс из двух 19-этажных домов. В них более 900 квартир. Строительство начинало ООО «ЮРСК» в 2014 году и должно было сдать объект в первом квартале 2018 года. Однако в отношении застройщика была начата процедура банкротства.

Андрей Ульченко