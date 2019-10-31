МегаФон поддержит цифровых гениев со всего мира

50 тысяч студентов, более 3 тысяч университетов – ежегодно именно такое количество ребят принимают участие в студенческом чемпионате мира по программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC). В России финал ICPC проходил дважды: в 2013 году в Санкт-Петербурге, в 2014 году – в Екатеринбурге. В июне 2020 года чемпионат впервые примет Москва.

Организационный комитет по проведению финала возглавил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Как стало известно на этой неделе, прямую трансляцию события в Зарядье обеспечит МегаФон. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi: зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата с 21 по 26 июня 2020 года.

В ходе соревнования счет идет на секунды. Любое подвисание интернета может обернуться для соревнующихся катастрофой. Специально для чемпионата МегаФон построит резервный канал связи, чтобы гарантировать бесперебойность сигнала.

Напомним, за 20 лет российские студенты завоевали 33 золотые медали международного чемпионата, удерживая непрерывную череду побед последние 8 лет.