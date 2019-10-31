«Галс-Девелопмент» внедрит разработки акселератора Build UP на новых объектах

В Москве подведены итоги программы Build UP – первого проекта на российском строительном рынке по поиску и внедрению современных технологий в производство, реализуемого компаниями «Галс-Девелопмент», «Дон-Строй-Инвест» и «Фодд»» при поддержке Фонда «Сколково» и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Программа завершилась 29 октября 2019 года после очной защиты проектов-финалистов, прошедшей с участием индустриальных партнеров, внешних консультантов и экспертов.

Компания «Галс-Девелопмент» выбрала восемь перспективных технологий по четырем ключевым направлениям – строительство, инженерные системы, повышение качества жизни и поддержка продаж. Предложенные инновации будут внедрены на новых объектах компании.

Виктор Адамов, президент «Галс-Девелопмент»:

«Изменение рынка и новые требования к девелоперским проектам побудили нас пересмотреть подход к своей деятельности на всех этапах – от проектирования здания до последующей эксплуатации. Ответом на вызовы времени стал запуск акселерационной программы Build UP, аккумулировавшей опыт сильнейших компаний и прогрессивных разработчиков России. Итоги проекта позволят нам модернизировать техническую базу, оптимизировать внутренние процессы и увидеть «точки роста», необходимые для стратегического развития. Благодарим участников и партнеров за успешную реализацию столь глобального и значимого для отрасли проекта».

Олег Дубнов, вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»:

«Совместно с «Галс-Девелопмент», «Дон-Строй-Инвест», «Фодд» в рамках акселератора Build UP в 2019 году Фонду «Сколково» впервые на российском рынке недвижимости удалось собрать и внедрить такое значительное количество инновационных технологий. «Галс-Девелопмент» оказался наиболее вовлеченной компанией с наибольшим количеством отобранных инновационных проектов, из которых практически все показали успешные пилотные внедрения и высокий потенциал дальнейшего масштабирования взаимодействия. В частности, в рамках акселерационной программы «Галс-Девелопмент» было принято решение о том, что все новые жилые комплексы будут оснащаться системами умных зданий. Надеюсь, что опыт, полученный в Build UP, станет основой инновационной трансформации всей отрасли девелопмента и строительства».

Среди строительных технологий «Галс-Девелопмент» отметила модульные навесные вентилируемые фасады G-tech от компании Genesis, которые отличают широкие архитектурные возможности и повышение скорости монтажа. При использовании данной системы устройство фасадов ведется параллельно возведению монолитного каркаса, что позволяет завершить фасадные работы через 1,5-2 месяца после окончания монолитных работ.

Наиболее перспективными разработками в области инженерных решений стала технология неразрушающего инструментального обнаружения протечек мягкой кровли «Престиж Сервис», система пожаротушения тонкораспыленной водой Fogstream с экономией использования воды в 5-10 раз, а также специализированное устройство защиты от искрения (УЗИс) российской компании «Эколайт» для автоматизированного предупреждения пожара от искрения в сетях и электроустановках.

Решения для повышения качества жизни в готовых объектах предложила компания «ЛИИС», разработавшая систему автоматизации жилых комплексов «умный квартал», а также создатель комплекса для зарядки электромобилей Simple Charge с функциями поиска всех существующих зарядных станций в пользовательском приложении, безналичной оплаты, управления и тарификации электроэнергии для собственников зарядной станции.

В направлении «Поддержка продаж» отобрана компания VIM – создатель платформы фотореалистичного экспресс-дизайн и 3D-виджетов для сайта девелопера-застройщика, а также система динамического ценообразования в девелопменте Profitbase.

Проект Build UP стартовал 19 декабря 2018 года. Всего на участие в акселераторе было подано 637 заявок от российских и международных стартапов. Лидерами по количеству поданных заявок стали Москва и Санкт-Петербург, совокупная доля стартапов из других городов России – Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара, Перми, Челябинска, составила 41%. Около 6% проектов поступило от международных компаний из Казахстана, Индии, Турции, Бельгии, Сингапура и США. По итогам двух отборочных этапов 20 стартапов прошли работу в акселераторе, где усовершенствовали предлагаемые технологии и адаптировали их под задачи бизнеса. Всего партнеры акселератора – компании «Галс-Девелопмент», «Дон-Строй-Инвест» и «Фодд» отобрали более 15 разработок для внедрения в производственный процесс. В 2019 году проект Build UP стал лауреатом премии за достижения в области цифровой трансформации HR-Tech AWARD 2019 в номинации «Digital-проект года».

Все финалисты программы Build UP презентуют свои технологии в рамках открытого демо-дня «Инновационные проекты для строительства и недвижимости: Акселератор Build UP – Open Demo Day», который состоится 19 ноября 2019 года в Технопарке «Сколково». Регистрация доступна по ссылке.