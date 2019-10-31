«Вместе получается больше»

Московские дизайнеры успешно представили свои работы на выставке в Китае. Почему это так важно для международного позиционирования страны? И как удалось объединить в единую команду представителей разных школ и направлений? Об этом в программе «Цели и средства» Марату Кашину рассказал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян.

— Расскажите, что представляла собой Пекинская неделя дизайна? И как возникла идея отправить туда московских дизайнеров?

— Пекинская неделя дизайна — это большое международное мероприятие, где собираются представители индустрии дизайна со всех стран мира. Идея возникла, когда члены Гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна пришли и сказали: «Можем выступить, представить Москву, можем представить через Москву всю Россию как центр, который реально способен являться сегодня точкой притяжения международного дизайна и занять свое место в общей политике индустрии дизайна в мире».

— Что за люди к вам пришли и это предложили? Что вы повезли в Пекин? Правда ли, что московский павильон там произвел фурор, как пишут СМИ?

— У нас есть наша гильдия и есть дружественная нам Ассоциации Специалистов Предметного Дизайна, с которой вместе мы обсуждаем все процессы развития в этом направлении. И вот из этой Ассоциации пришли и сказали: есть международное событие, в котором участвует колоссальное количество стран, практически все страны мира. До последнего времени ни Москва, ни Россия никаким образом не представляла себя на этом рынке. При том, что вообще индустрия дизайна во многом является, я бы сказал, катализатором очень многих бизнес-процессов — привлечения туристов, развития различных косвенных индустрий в той или иной стране. При таком условии есть возможность выступить, построить хороший павильон. Обстоятельства сложились так, что мы защитили перед городом — и Правительство Москвы серьезно в этом помогает нам — программу продвижения отраслевых и профессиональных гильдий как на внешних, так и на внутренних региональных рынках. Вот эта поддержка позволила нам организовать, собрать хорошую команду ребят из различных отраслей предметного дизайна, сделать креативный павильон и выступить с интересной программой и предложениями по взаимодействию с международным советом по индустрии дизайна. Ребята не просто выступили, а приняли участие в ряде дискуссий, круглых столов, и павильон привлек к себе внимание. Более 80 публикаций было только во всевозможных китайских СМИ, соответствующие съемки, интервью на международном уровне. И это позволяет нам уже говорить, что мы запланировали в 2021 году выступить в роли «Москва — гость Пекинской недели дизайна», попробовать побороться за то, чтобы в 2024 год Москва стала столицей индустриального дизайна.

— Я так понимаю, что в следующем году китайские дизайнеры едут в Москву, а на 2021 год, то есть еще через год, вы запланировали снова ехать в Пекин?

— Да.

— И это становится такой уже традицией.

— Мы запланировали стать гостем этой международной недели.

— А сейчас вы были как участники?

— Сейчас мы были в качестве участников.

— В чем разница в этих статусах?

— Когда вы просто участник – у вас есть стенд, вы участвуете в общих мероприятиях, но при этом не вписаны в общую программу глобальным образом. Когда вы гость, то большинство мероприятий замыкается на то, что вы являетесь как бы главным инициатором событий в ходе этой выставки. К вам привлечено внимание не только участников, к вам привлечено внимание прессы, официальных людей. Как правило, на эти мероприятия выезжает уже как представитель объединения предпринимателей, так и представитель города. Например, из Лондона приезжал заммэра, точно так же были представители официальных кругов других столиц и городов мира. То есть они выезжают в формате представления не просто промышленности своего города, индустрии, а представления уже города, и в данном случае город — гость.

— Я понимаю, что на вашем стенде было написано крупными буквами Made in Moscow. Но дизайн — довольно космополитичная сфера: глядя на чьи-то работы, иногда сложно определить, из какой страны дизайнер. То, что было представлено в Пекине, стилистически напрямую ассоциировалось с Москвой и Россией?

— Да, ассоциировалось как с Москвой, так и с Россией в целом, с достижениями России в различных областях, в том числе и в космической области, и с нашими традиционными, назовем так, ремесленными нюансами…

— То есть там были какие-то узнаваемые маркеры, которые ассоциируются с Россией?

— Да, были маркеры, которые узнавались и ассоциировались с Россией. И это было одной из идей — заинтересовать людей тем, что российская культура, русская культура, вписывается в международную культуру. И я думаю, что это привлекло большое внимание, по крайней мере, отклики очень хорошие.

— Вы уже сказали, что дизайн играет стратегическую роль в международном позиционировании, продвигаются бренды Made in Russia и Made in Moscow. Кто они, эти дизайнеры? Кто поехал в Пекин? Знают ли их в России?

— Это, в основном, средние компании. Я думаю, что назвать их известными будет неправильно. Мы, в основном, сориентированы в своей работе на средний и малый бизнес, на ребят, которые растут, которые встали на ноги, которые могут представить интересные креативные проекты, которые в меру «голодны», чьи работы оказываются в зоне, я бы сказал даже, «взрыва мозга», то есть они нестандартны. Вот такие ребята выехали. У нас есть такой двигатель нашего движения в индустрии дизайна — руководитель Гильдии Анастасия Крылова, которая собрала очень разноплановую компанию людей, включая даже тех, которые связаны с вопросами, назовем так, дизайна в области логистики, в области обустройства интерьеров, в области создания промышленных предприятий, то есть в совершенно различных направлениях. Без работы руководителя Гильдии, всей палаты в целом, поддержки, которую оказал город, без поддержки посольства Российской Федерации, торгпредства Российской Федерации в Китае вряд ли получилось бы такое красивое и знаковое мероприятие.

— Вот вы сейчас так корректно сформулировали — «смогли объединить разноплановых ребят». Но вы формулировали это и немножко резче в СМИ. Вы говорили, что поездка в Пекин уникальна тем, что гильдии удалось почти невозможное — снять разногласия амбиций разных школ и направлений, все-таки объединиться и выступить совместно. Как это получилось?

— Действительно поначалу у меня был большой скепсис при всем моем желании, чтобы это состоялось. Он был связан с тем, что вопросами индустрии дизайна, в первую очередь fashion-дизайна, мы занимались последние два-три года, собирали различные фокус-группы, обсуждали, собирали это на площадках правительства города, собирали это отдельно в Палате, наталкивались на то, что все тянули в свою сторону, все пытались выставить себя великим дизайнером. И никак не удавалось заставить людей, именно заставить, подумать о том, что для того, чтобы решить вопросы каждого в отдельности, дать возможность роста каждого в отдельности, необходимо все-таки вычленить какие-то общие задачи и решить эти общие задачи.

— При том, что здоровый эгоизм для этой сферы деятельности, это, в общем-то, нормально?

— В любой сфере деятельности здоровый эгоизм, амбиции — это совершенно нормально. Если их нет, нет никакого бизнеса, нет никакого креатива, нет никакого успеха. Но здесь постоянно начинались какие-то внутренние «терки». И вот Анастасии удалось вместе со своими коллегами из Ассоциации посадить за один стол нескольких представителей этой индустрии, удалось пригласить ребят и предложить им на какой-то момент забыть чисто о своих вопросах, а свои вопросы интегрировать в некую общую концепцию. Тут мы пошли на очень многие шаги со стороны палаты, когда мы не просто поддерживали уже проект гильдии, мы старались даже привлечь серьезным образом к этому проекту внимание государственных структур. По ряду направлений мы консультировались даже с Министерством иностранных дел Российской Федерации, как это лучше сделать, как лучше привлечь внимание прессы, не только российской, но и китайской. Поэтому вот это получилось. Я не знаю, как это получилось, но это получилось. Трудно сказать, какой тут был рецепт. И у нас была потом по результатам этой выставки встреча, и мы увидели: все вдруг для себя осознали, что вместе-то получается больше. Это, наверное, главный результат.