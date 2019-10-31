Отстраненный от должности бизнес-омбудсмен Удмуртии прокомментировал начатую в отношении него проверку

Александр Прасолов, отстраненный главой Удмуртии от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей с 29 октября, прокомментировал начавшуюся в отношении него проверку. «К проверке отношусь с пониманием, действия законны. Я привык работать строго в правовом поле, и готов отвечать на все вопросы проверяющих, мной будет предоставлена вся запрошенная информация»,— написал господин Прасолов на своей странице в Facebook.

Господин Прасолов был отстранен на два месяца в связи с проведением проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных за 2016-2018 годы, соблюдения им ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. Распоряжение об этом подписал глава Удмуртии Александр Бречалов 29 октября. На время отстранения господину Прасолову сохранено денежное содержание.

Напомним, Александр Прасолов занимает пост уполномоченного по защите предпринимателей Удмуртии с 2013 года, в 2018 года он был переназначен на второй пятилетний срок полномочий.