Нижегородцы чаще всего отправляются на поезде в Москву, Санкт-Петербург и Киров

Самыми популярными направлениями нижегородцев для путешествия на поездах в 2019 году, как и в прошлом, остались Москва (продажи билетов выросли на 3,2%), Санкт-Петербург (-1,8%), Киров, Казань и Владимир. В отличие от прошлого года, из Нижнего Новгорода стали реже ездить в Ярославль и чаще – в Ковров.

Как подсчитал сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, нижегородцы стали чаще покупать билеты в сидячие вагоны (65% против 58% в 2018 году). В компании полагают, что это объясняется возросшим пассажиропотоком между столицей Приволжья и Москвой, где курсируют поезда «Ласточка», «Сапсан» и «Стриж». Билеты в купе покупают 9% нижегородцев (+1%), в вагоны класса «Люкс» – 4% (на том же уровне). Продажи билетов в плацкарт упали до 24% (-6%).

Треть нижегородцев покупают билеты меньше, чем за три дня до отъезда (32%). Заранее путешествие планируют 26% горожан (за 15-44 дней до отъезда).

Ранее стало известно, что Нижний Новгород оказался в числе самых популярных направлений для путешествия на поезде.

Анастасия Еремина