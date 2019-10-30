Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для путешествий на поезде

В 2019 году Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге городов для путешествий на поезде и опередил Екатеринбург, который в прошлом году стоял на четвертой строчке. Самыми популярными направлениям остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, как и в прошлом году, подсчитал сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. Далее в рейтинге сервиса находятся Адлер, Казань, Сочи, Новосибирск и Тюмень.

Директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов говорит, что россияне стали чаще планировать железнодорожные путешествия заранее: количество пассажиров, покупающих билеты за два месяца до поездки выросло на 2% до 8%, а приобретающих билеты за два-три дня до отправления поезда снизилось на 1% до 21%.

Кроме того, россияне стали чаще покупать билеты класса «Люкс». Раньше их доля была настолько незначительна, что в процентом отношении размывалась до 0%, теперь таких пассажиров стало 2%. Продажи билетов в купе выросли с 24% до 27%, а доля плацкарта снизилась с 48% до 44%. При этом сидя ездит 27% пассажиров, а не 25%, как годом ранее.

Чаще всего поезд предпочитают люди от 26 до 60 лет (64%), россияне моложе 25 лет путешествуют на поездах реже, чем в прошлом году – таких сейчас 13%.

Виктория Александрова