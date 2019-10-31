Подозреваемый в уклонении от призыва в армию депутат Андрей Пирожков сходил в военкомат

Депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков, по его словам, сегодня посетил военный комиссариат Свердловской области. «Сегодня утром военный комиссар Свердловской области отказался забирать меня в армию. Жду разъяснений от прокурора области Сергея Охлопкова по поводу ложной информации о моем уклонении, указанной в "пресс-релизе" прокуратуры»,— написал депутат на своей странице в Facebook. В качестве доказательства Андрей Пирожков опубликовал письмо губернатора Евгения Куйвашева к региональному прокурору Сергею Охлопкову: «По результатам проверки правильности принятого в отношении Андрея Пирожкова решения нарушений в действиях призывной комиссии не выявлено».

Ранее прокуратура в ходе проверки выявила у депутата «возможное наличие умысла на уклонение от призыва на военную службу». По ее итогам надзорное ведомство обратилось к председателю призывной комиссии региона, чтобы там проверили законность освобождения Андрея Пирожкова от призыва. Согласившись с прокуратурой, областная комиссия отменила решение районной.

Андрей Пирожков избран в гордуму в 2018 году от КПРФ, является самым молодым депутатом и заместителем председателя постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Широкую известность депутат получил после заявления о сталинских репрессиях. В интервью изданию The Village он назвал ГУЛАГ «хорошей вещью», впрочем, позже пояснил, что предлагает перенять идею трудовых лагерей, но убрать «жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в советские годы».

Анастасия Реутова