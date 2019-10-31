Hyundai представила водородный грузовик в ретро-стиле

Hyundai HDC-6 Neptune. Фото: Hyundai

Hyundai HDC-6 Neptune. Фото: Hyundai

Hyundai HT Nitro ThermoTech. Фото: Hyundai

Дизайн грузовика выполнен в стилистике ар-деко под влиянием облика поездов, разработанных Генри Дрейфусом для Центральной железной дороги Нью-Йорка. Локомотивы эксплуатировались с 1936 по 1959 год и стали одним из самых ярких образцов промышленного дизайна своей эпохи.

Главный дизайнер концерна Hyundai-Kia Люк Донкервольке пояснил, что силовая установка на топливных элементах позволила пересмотреть традиционную компоновку тягачей и сделать более практичным салон. Кабина отличается простором и широкой возможностью по трансформации интерьера в зависимости от потребностей водителя.

Прицеп HT Nitro ThermoTech сконструирован таким образом, что на температуру внутри кузова не влияет климат снаружи. Боковые стенки, передняя стенка и крыша выполнены в виде цельной конструкционной сэндвич-панели из пенополистирола, что облегчает конструкцию и делает ее более легкой, надежной и энергоэффективной. Электроника позволяет быстро менять температурный режим в прицепе и поддерживать его на максимально точном уровне для сохранности перевозимых грузов. Рефрижераторная установка на жидком азоте работает независимот от силового агрегата тягача и отличается пониженным уровнем шума, что делает HT Nitro ThermoTech пригодным для работы в жилых зонах и грузоперевозок в ночное время.

О серийных перспективах HDC-6 Neptune и HT Nitro ThermoTech в Hyundai не сообщают.