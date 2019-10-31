Рогозин обещал устранить основные проблемы космической отрасли через 2–3 года

«Роскосмос» планирует решить большую часть проблем космической отрасли за два-три года, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики имени Циолковского. Среди основных проблем отрасли он назвал коррупцию, издержки при производстве и непрофессионализм.

Господин Рогозин также пояснил, почему он, будучи выпускником журфака МГУ, возглавляет «Роскосмос». По его словам, должность гендиректора политическая, а не техническая.

«Единственный, кто может быть без профильного образования в ракетно-космической отрасли,— это генеральный директор "Роскосмоса"»,— объяснил господин Рогозин (цитата по «РИА Новости»).

Космические неудачи России с 2000 года Читать далее

Напомним, в октябре гендиректор госкорпорации сообщил, что высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России — это стереотип, не имеющий отношения к реальности. «Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает»,— заявил тогда он.

О стратегии России в космосе до 2030 года — в материале “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».