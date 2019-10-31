Суд оставил в силе решение о сносе павильонов «Белого аиста» у центрального рынка Ростова

Пятнадцатый апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Ростовской области, обязавшего ООО «Белый аист» освободить часть ул. Станиславского у Центрального рынка от торговых павильонов. Информация об этом есть в картотеке суда.

Напомним, договор аренды участка по ул. Станиславского с ООО «Белый аист» город заключил еще в 1998 году на срок до 2022 года. В марте прошлого года ДИЗО Ростова подал иск об аннулировании договора. Как следует из иска, при заключении договора аренды «Белый аист» заявлял о планах построить на участке торговый центр, но проведенное ДИЗО обследование показало, что здесь находится не капитальное строение, а торговые павильоны и семь объектов из легко возводимых конструкций. Ведомство в своем иске также потребовало признать за ними отсутствие права собственности.

Подробнее об иске ДИЗО к «Белому аисту» читайте в материале “Ъ-Юг” «“Белого аиста“ сгоняют с гнезда»

Дарья Голякова