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Какможский сельский дом культуры отремонтировали в Удмуртии за 6,6 млн рублей

В Удмуртии после капитального ремонта открылся Какможский сельский дом культуры (СДК). Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Общая стоимость ремонта составила 6,6 млн руб., из них 4,8 млн руб. предоставил федеральный бюджет. В здании, которые было приобретено под СДК на средства местного бюджета в 2016 году, заменили пол, проводку, окна и освещение. Также там провели капремонт отопительной системы, установили новые перегородки и двери, обустроили раздевалку и входную группу.

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