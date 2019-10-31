Треть жителей Верхнего Любажа Курской области подписались против свинокомплекса «Мираторга»

В Верхнелюбажском сельсовете Фатежского района Курской области завершилось общественное обсуждение внесения изменений в генплан муниципалитета. Эти изменения необходимы для продолжения строительства свинокомплекса «Мираторга», законсервированного после выявления отсутствия части разрешительной документации.

В ходе обсуждения инициативная группа собрала и направила в комиссию по доработке проекта внесения изменений в генплан 673 подписи жителей сельсовета (около трети от общей численности жителей) против объекта, рассказала “Ъ-Черноземье” депутат Верхнелюбажского сельсовета, член инициативной группы Юлия Гнездилова. По ее словам, еще часть подписей не успели оформить к сроку. В письме (копия есть у “Ъ”) члены инициативной группы в очередной раз выразили опасения, что работа свинокомплекса приведет к загрязнению окружающей среды, а также станет постоянным источником неприятного запаха для жителей.

Строительство двух свинокомплексов «Мираторга» в Поныровском и Фатежском районах было законсервировано в начале октября. «Мираторг» получил время на устранение нарушений. Но тогда вице-губернатор Сергей Стародубцев подчеркнул, что строительство не будет продолжено, если большинство жителей выскажутся против. Об этой позиции он напомнил и в ходе прошедшей на днях встречи с жителями в Поныровском районе. Там общественные обсуждения внесения изменений в генплан еще не завершены.

Подробнее о конфликте — в публикации “Ъ-Черноземье” «“Мираторг” привели к консервации».

Олег Мухин