Начавшийся на Урале снегопад закончится к выходным

ГУ МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение из-за сильного снега и метели. «Ночью и днем 31 октября в Свердловской области ожидается сильное отложение мокрого снега, метели и гололеда на провода. Возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели рекомендуют закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия ,а также исключить поездки на автомобиле. «В случае неисправности автомобиля или при очень плохой видимости: включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом»,— добавили в пресс-службе.

Ранее из-за мокрого снега и гололеда управление ГИБДД по Свердловской области потребовало от водителей перейти на «зимний» стиль вождения, заменить летнюю резину, исключить резкие маневры, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.

По данным уральского гидрометцентра, снег прекратится к концу недели. Днем 31 октября температура будет от -1 до -11. Ночью — от -4 до -19. Ветер 5-10 м/с, местами до 5 м/с.

В пятницу, 1 ноября, синоптики прогнозируют облачно с прояснениями, умеренный снег, ночью на юго-востоке области метель. Днем — от -3 до -8. Ночью — от -6 до -14. Порывы ветра до 15-18 м/с. В воскресенье ожидается переменная облачность. Днем — от -4 до -9. Ночью — от -7 до -15.

Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 12:55 в Екатеринбурге пробки в шесть баллов.

Анастасия Реутова