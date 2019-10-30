Свердловская ГИБДД потребовала от водителей перейти на «зимний» стиль вождения

Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, в регионе ожидается ухудшение погодных условий, осадки в виде мокрого снега, на отдельных участках автодорог возможен гололед. «В связи с этим необходимо заменить летнюю резину на зимнюю, исключить резкие маневры, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Региональная Госавтоинспекция призывает водителей перейти на “зимний” стиль вождения»,— пояснили в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что водителям, не имеющим опыта вождения в меняющихся погодных условиях, необходимо отказаться от управления автомобилем, так как именно они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов.

Кроме того, также необходимо быть внимательными и пешеходам при переходе дороги. «На верхней одежде нужно использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными на дороге»,— подчеркнули в ведомстве.