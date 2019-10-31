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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

Глава ГК «Норманн» Владимир Смирнов обжаловал арест

Генеральный директор ГК «Норманн» Владимир Смирнов обжаловал свой арест. Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга продлил ему меру пресечения в виде заключения под стажу до 9 декабря.

Как сообщает ТАСС, жалобу в вышестоящий суд подала защита Смирнова.

Напомним, что глава компании «Норманн» обвиняется в мошенническом хищении средств более 700 участников долевого строительства жилого комплекса «На Заречной» в Парголово на сумму не менее 1,4 млрд руб. Кроме того, он же обвиняется в мошенническом хищении 1,8 млрд руб. средств 1,5 тыс. дольщиков комплекса «Десяткино 2.0».

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