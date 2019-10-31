В донской столице открылся самый крупный региональный центр для предпринимателей «Мой бизнес»

В донской столице на базе АНО «РРАПП» состоялось открытие самого крупного регионального центра оказания услуг для предпринимателей «Мой бизнес». В торжественной обстановке министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко и Владимир Кравченко, член Совета Федерации, член Комитета Совета Федерации перерезали ленточку и совместно с представителями бизнес-сообщества нажали символическую кнопку «Пуск».



"Открытие центров "Мой бизнес" важно для развития деловой среды в Ростовской области, - отметил Максим Папушенко. - Не секрет, что не легко развиваться там, где нет для этого условий – как тренировать чемпионов по плаванию, если нет бассейна. Сегодня в сфере малого бизнеса занято больше 500 тысяч жителей области. У нас более 170 тысяч субъектов МСП. Главная цель создания таких центров — максимизировать деловую активность в Ростовской области. В центрах для бизнеса созданы все условия - комфортные помещения, собраны востребованные меры поддержки, такие как, льготный лизинг, льготные микрозаймы от 3,5%, гарантийная поддержка, бесплатные консультации, возможность повышать бизнес-образование».

Центр создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Площадка уже работает в городе Шахты с 5 сентября. До конца года центры откроются в Таганроге, Волгодонске и Новочеркасске.

«Ростовский регион уникален тем, что в нем создается не один, а целая сеть центров "Мой бизнес", - рассказал Владимир Кравченко, член Комитета Совета Федерации по экономической политике. - "Точки кипения" работают в вузах, планируется открытие региональной "Точки" на одной территории с "Моим бизнесом". Таким образом создается целая экосистема для бизнеса, которая даст старт для новых проектов и поддержит уже существующие".

Открывшийся центр посетил заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов.

«Здесь действительно собран лучший опыт, все те наработки, которые мы видели в других регионах и были рекомендованы федеральным центром – они здесь реализованы, - подчеркнул замминистра. - И очень важно, что предприниматели теперь смогут в одном месте решить те вопросы, которые у них накопились. Такие центры позволяют посмотреть на отношения государства и предпринимателей с другой стороны. Все мы с вами помним пример центров госуслуг «Мои документы», которые перевернули отношения между заявителем, гражданами и государством, когда вместо очередей и старых зданий мы получили удобные условия приема, системы электронной очереди, совсем другое качество получение госуслуг. Важно, что такие сервисные центры создаются для бизнеса не только в Ростове-на-Дону, но и в других городах области».

На мероприятии было отмечено, что в региональном центре «Мой бизнес» в Ростове-на-Дону собраны ключевые организации, оказывающие услуги по развитию и поддержке бизнеса: Гарантийный фонд, Центр поддержки экспорта, Фонд содействия инновациям, Региональная лизинговая компания, Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития, Региональный центр инжиниринга. Кроме того, в центре будут представители общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей, налогового органа и общественных бизнес-объединений, будут работать 3 окна МФЦ. Здесь помогут зарегистрировать бизнес в короткие сроки, оформить специальные разрешения и лицензии, земельные участки и промышленные площадки, получить помощь в разработке бизнес-плана, юридическое сопровождение бизнеса.

«До конца года услугами центра «Мой бизнес» по Ростовской области будет охвачено более 5 300 субъектов малого и среднего предпринимательства, - рассказала Яна Куринова, директор АНО «РРАПП» - оператора центров «Мой бизнес» в регионе. – Ежедневно в центр «Мой бизнес» в городе Шахты в среднем обращаются 30 человек, что говорит о востребованности данного формата у предпринимательского сообщества».

Помимо зоны комфортного ожидания, в центре располагаются переговорные комнаты, конференц-зал для проведения разного формата образовательных и деловых мероприятий. На базе «Моего бизнеса» будет реализована насыщенная программа разнотематических тренингов, мастер-классов, семинаров и воркшопов, что даст возможность жителям области бесплатно получить и усовершенствовать предпринимательское образование, повысить бизнес-компетенции по самым востребованным направлениям – от генерации бизнес-идеи до цифровой экономики.

Региональный центр «Мой бизнес» работает ежедневно с 9:00 до 18:00 по будням по адресу ул. Седова, 6/3. Актуальная информация об услугах и мероприятиях центра доступна на официальном сайте www.mbrostov.ru и по телефонам «горячей линии» +7(804)333-32-31, +7(863)308-19-11