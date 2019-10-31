Подписан трудовой договор с новым главой администрации Пензы

Пензенская городская дума заключила контракт с Андреем Лузгиным, избранным депутатами на должность главы администрации Пензы.

Как писал "Ъ-Средняя Волга", кандидатуру господина Лузгина поддержали депутаты муниципального собрания Пензы в минувшую пятницу. С сегодняшнего дня он официально приступил к исполнению обязанностей сити-менеджера.

«Глава администрации города назначен на срок полномочий пензенской городской думы седьмого созыва»,— уточнили в администрации Пензы.

Предшественник господина Лузгина Виктор Кувайцев назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области.

Подробнее читайте в материале "Ъ-Средняя Волга" «Чиновники поменялись постами».

Сергей Петунин