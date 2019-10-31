Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев сократилась на 3,4%

Чистая прибыль Сбербанка по России по российским стандартам бухгалтерского учета в январе—сентябре 2019 года сократилась на 3,4% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Согласно опубликованной банком отчетности (.pdf), она составила 633 млрд руб. В третьем квартале Сбербанк получил чистую прибыль в размере 156,1 млрд руб., что на 31,57% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчете банка также сообщается, что Сбербанк и Mail.ru Group намерены подписать обязывающее соглашение по организации совместного предприятия (СП) на базе компаний Delivery Club и «Ситимобил» в ноябре 2019 года. Ранее сообщалось, что документ о создании прямого конкурента «Яндексу» на рынках транспорта и еды будет подписан осенью. Соглашение о намерениях компании подписали в июле 2019 года.

Подробнее о СП читайте в материале “Ъ” «Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси».