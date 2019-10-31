Полиция начала обыски в пермском «Мемориале»

В Перми полиция пришла с обысками в офис «Мемориала» и домой к его председателю Роберту Латыпову. По данным “Ъ-Прикамье”, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о незаконной вырубке деревьев.

На обыск выехал сотрудничающий с правозащитной организацией «Агора» адвокат. Как выяснилось, постановление об обыске содержало другие адреса, в связи с чем адвокат потребовал прекратить мероприятия. Обыск в офисе «Мемориала» был завершен.

Напомним, в рамках экспедиции «Мемориала» его сотрудники и волонтеры собирались благоустроить памятник репрессированным литовцам и полякам в поселке Галяшор и расчистили территорию. МВД возбудило уголовные дела о незаконной вырубке лесных насаждений. Кроме того, краевое минприроды оштрафовало общество «Мемориал» на 200 тыс. руб. и руководителя его пермского отделения Роберта Латыпова на 50 тыс. руб.

Глава пермского «Мемориала» рассказал в интервью “Ъ”, как краеведческая экспедиция закончилась уголовным преследованием.

Юлия Сырова, Пермь