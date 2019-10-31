«Бутырку» могут перевести за пределы центра Москвы

В Москве в ближайшие годы намерены построить три новых следственных изолятора, в один из них переведут старейшее СИЗО-2 — «Бутырку». Само здание вместе с СИЗО-3 «Пресня» планируют передать городу, рассказал в интервью ТАСС заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.

«В настоящее время прорабатывается возможность заключения соглашения, предполагающего выделение городом земельного участка и строительства нового следственного изолятора на 3 тыс. мест за пределами центральной (исторической) части города и передачу Москве зданий старых СИЗО-2 ("Бутырка".— “Ъ”) и СИЗО-3 ("Пресня".— “Ъ”)»,— сказал господин Бояринев.

«Бутырка» — крупнейшее СИЗО Москвы. Здание возведено в 1771 году и внесено в список охраняемых государством памятников истории и архитектуры.

Напомним, о планах на переезд «Бутырки» говорят с 2013 года, когда ФСИН разработала программу переноса следственных изоляторов из исторических центров городов. В конце 2018 года планы подтверждал замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Подробнее о возможном переселении «Бутырки» — в публикации “Ъ FM” «Для "Бутырки" спланировали переезд».