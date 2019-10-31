В Екатеринбурге начался сбор подписей в защиту кинотеатра «Салют»

На сайте Change.org организовали сбор подписей для сохранения кинотеатра «Салют». Петицию «Сохраним кинотеатр! “Салют” выжил в девяностые – должен выжить и сейчас!» в адрес администрации Екатеринбурге и мэра Александра Высокинского поддержали 272 человек.

«Официальная причина закрытия — у города больше нет денег ни на содержание легендарного кинотеатра, ни на его реконструкцию. Однако, по словам сотрудников предприятия, даже собственных доходов кинотеатра хватило бы и на содержание, и на необходимую реконструкцию»,— сообщается в петиции.

Напомним, муниципальные власти планируют закрыть один из старейших кинотеатров города «Салют» (работает с 1912 года) 1 января 2020 года. Его здание передадут городскому дворцу творчества детей и молодежи, а функцию кинопоказа — муниципальному кинотеатру «Космос».

Подробнее о судьбе кинотеатра — в материале «Мэрия передает “Салют” в руки детей»