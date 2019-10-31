Не попали по пенальти

Футбольный клуб «Нижний Новгород» на домашнем стадионе уступил ярославскому «Шиннику» в 1/8 Кубка России со счетом 2:2. В первом тайме хозяева пропустили в свои ворота два мяча. Во втором тайме оба гола в ворота соперника забил защитник ФК «НН» Владимир Хозин – на 61-ой минуте и на 90-ой. После дополнительного времени, в котором счет не изменился, назначили серию пенальти. Нижегородцы не смогли забить ни одного мяча, и после третьего попадания в ворота хозяев победу одержал «Шинник».