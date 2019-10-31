31 октября, четверг
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BMW не станет делать M-версии переднеприводных моделей

Компания BMW не станет делать M-версии переднеприводных моделей, сообщает Car Advice со ссылкой на главу подразделения BMW M Маркуса Флаша.

«У нас есть хорошее предложение в виде BMW M2 с задним приводом, поэтому мы не видим необходимости выпускать еще и переднеприводные M-модели», — пояснил господин Флаш.

В настоящее время моделями с передним приводом являются хэтчбек BMW 1-Series, седан BMW 2-Series Gran Coupe, кроссоверы BMW X1 и BMW X2, а также компактвэны BMW 2-Series Active Tourer и BMW 2-Series Gran Tourer.

Напомним, ранее появилась информация о том, что BMW M намерена расширять линейку «заряженных» кроссоверов.

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