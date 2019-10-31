В Смольном предложили новый подход к транспортной реформе в городе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил новый подход к транспортной реформе в городе, которая должна произойти летом 2020 года. По словам господина Беглова, возможно сосуществование модели работы с коммерческими перевозчиками, которые оперируют маршрутками, по регулируемым и нерегулируемым тарифам.

Отметим, что ранее власти Петербурга готовы были обсуждать исключительно либо одну, либо другую схему работы перевозчиков. Совмещение указанных моделей допускается федеральным законодательством, однако для многих чиновников, по словам ряда источников “Ъ-СПб” в правительстве, предложение губернатора стало сюрпризом. Представители транспортного сообщества, в свою очередь, заявили, что работать в таких условиях им будет крайне сложно.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Раздвоение маршрута».