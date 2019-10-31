Классика опасается обвинений в пропаганде

Законопроект о пропаганде наркотиков вернули авторам, но по формальным причинам: депутаты «Справедливой России» не получили отзывы правительства и Верховного суда. Они предложили сажать на семь лет за пропаганду наркотиков в интернете и СМИ. “Ъ FM” представил, как будут выглядеть и звучать популярные фильмы и музыка «без наркотиков». С подробностями — Иван Корякин и Александр Рассохин.

Те, кто смотрел «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», легко догадаются, что вырезать придется очень много, отчего фильм потеряет всякий смысл. Легче будет его просто запретить вместе с книгой за одно только название, потому что никакой монтажер с задачей не справится. Да и Дженис Джоплин тоже придется запретить: рок — психоделический, а сама она умерла от передозировки. Кому-то это может показаться абсурдным, но существует же версия песни «Лошадка» Найка Борзова с легкой цензурой — те, кто слушают только радио, уже 20 лет не могут понять, что же она там везет. Но до крайностей дело не дойдет, если законопроект вообще примут, заверил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников: «Что касается фильмов, музыки, то, конечно, нужно делать соответствующие исключения, как, например, со свастикой. С заразой нужно бороться, но вообще стирать ее из памяти мы не можем».

К слову, за свастику наказали жителя Архангельска — он опубликовал на странице «ВКонтакте» фотографии с парада Победы. Только после резонанса суд отменил штраф в 1 тыс. руб. Просто есть классика, ее трогать не будут, говорит депутат Госдумы Дмитрий Свищев: «Мы помним опиумные истории. Все наши классики писали об этом. Возьмите “Шерлока Холмса” Конан Дойля, он тоже писал про опиум. Это что тоже пропаганда? Все должно быть без перегибов».

Но как быть с произведениями современной русской литературы? Например, с книгами Виктора Пелевина? В какой-то степени он тоже классик, да и не переписывать же роман «Generation П». А вот его экранизацию придется редактировать. Но кого за все это наказывать? Пелевина? Некоторые вообще сомневаются в его существовании. У режиссера Виктора Гинзбурга американское гражданство, его не станут экстрадировать. Остаются, видимо, актеры, а в «Generation П» звездный состав. Но пока депутаты не определились, под угрозой находятся все, говорит партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов: «Непонятно, будет ли отвечать за это актер, который сыграл роль, режиссер, сценарист, прокатчик этого фильма или тут уже появляется “целое организованное преступное сообщество”, которое попадает под эту статью».

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За пропаганду наркотиков наказывают и сейчас, но штрафами. А если будут сажать, то судить нарушителей, как ни странно, станет сложнее, говорит руководитель практики уголовного и административного права службы «Амулекс» Алена Зеленовская: «Мы можем привлечь юридическое лицо к административной ответственности. Уголовное дело могут завести только на специальный субъект, но в любом случае это физическое лицо. Так что при помощи каких правовых инструментов это выявлять?»

И хотя законопроект вернули авторам на доработку, угроза остаться без части культурного наследия все же никуда не делась. Так что у режиссеров, музыкантов и писателей пока есть время, чтобы все исправить, если они найдут на это причины.