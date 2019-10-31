Депутаты не вернули второй тур выборов мэра Новосибирска

Депутаты заксобрания Новосибирской области отклонили законопроект, предполагающий возвращение двухтуровой модели выборов мэра Новосибирска. Инициативу внесла депутат Дарья Украинцева, участвовавшая в сентябрьских выборах главы города от партии «Зеленые».

Законопроект вносит поправки в закон о выборах глав муниципальных образований на территории Новосибирской области. Им предлагается установить систему абсолютного большинства вместо относительного на выборах глав городов и поселений в регионе, в которых сохранилось всенародное голосование. Речь идет только о Новосибирске и наукограде Кольцово. «Я убеждена, что глава должен быть выбран большинством жителей, и все, кто дружат со здравым смыслом, со мной согласятся. Кто знает, может, следующие выборы мэра будут скоро?»,— обратилась госпожа Украинцева к депутатам на сессии в четверг.

В первый раз Дарья Украинцева внесла проект закона в апреле 2019 года, но спустя полтора месяца комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению заксобрания Новосибирской области отклонил его. «Законопроект не соответствовал федеральному законодательству и имел юрико-технические недоработки, предложений по доработке не поступило»,— объяснил зампред профильного комитета Игорь Умербаев.

На сегодняшней сессии комитет порекомендовал депутатам отклонить законопроект, так как он вводит единственно возможный способ избрания мэра, что противоречит Конституции России. Против законопроекта проголосовали 59 человек, его поддержали лишь пятеро парламентариев.

Напомним, последние выборы мэра Новосибирска прошли в сентябре 2019 года. В них победил коммунист Анатолий Локоть, баллотировавшийся на второй для себя пятилетний срок. Он набрал более 50,2% голосов избирателей при явке около 20,6%.

Подробнее о законопроекте читайте в материале “Ъ” «Один раз не считается»

Юлия Сасевич