Единороссы Алтайского края хотят увеличить число членов партии на 23%

Руководство «Единой России» в Алтайском крае планирует к 2024 году увеличить количество членов партии на 23,8%, до 37 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель исполкома краевой «Единой России» Денис Голобородько, которого цитирует пресс-служба отделения.

На сегодняшний день в партии состоят почти 30 тыс. жителей Алтайского края. Если «Единая Россия» достигнет планового показателя, то количество членов партии составит 2% от общего числа избирателей в регионе, отметили в краевом отделении. По словам Дениса Голобородько, к 2024 году планируется увеличить количество сторонников «Единой России» на 25% — с 19,7 тыс. до 25 тыс. человек.

О том, к чему призывал партийцев Дмитрий Медведев, читайте в материале “Ъ” «Иначе мы понимаем, чем это кончится»

Юлия Сасевич