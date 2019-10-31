Дело молодое: почему тысячи красноярских школьников стремятся стать участниками трудовых отрядов

Трудовые отряды, пожалуй, смело можно назвать одним из самых успешных и масштабных социальных проектов, реализуемых в Красноярском крае. Каждый десятый проживающий в регионе старшеклассник становится участником этого движения. Летом трудотрядовцы занимаются благоустройством своих городов и поселков, помогают ветеранам и инвалидам, реализуют большое количество важных общественных акций. С годами проект только растет и ширится, во многом благодаря тому, что общественную инициативу подхватили крупные компании. В том числе и по прагматичным соображениям: работать в крае они собираются долго, и важно готовить базу будущих специалистов. В трудовые отряды идут активные и энергичные ребята, которые наверняка в будущем станут усилением для любой организации.

Все опросы показывают, что школьники в крае хорошо знают о том, что такое трудовые отряды. Отсюда и активность – задолго до начала лета службы занятости начинают «бомбить» звонками и заваливать заявлениями желающие провести каникулы с пользой, а не просто просидеть на диване за игровой приставкой или телефоном.

Школа жизни

По информации агентства труда и занятости населения Красноярского края, в 2019 году участниками трудовых отрядов стали порядка 13,5 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Это 11,1% от всех таких несовершеннолетних, проживающих в Красноярском крае. Из них 5,3 тыс. – подростки, находящиеся в сложной жизненной ситуации и социально опасном положении. Для многих трудовые отряды – возможность не только впервые заработать деньги, но и материально помочь семье.

Лидером по количеству трудоустроенных школьников выступает Красноярск, где в нынешнем году нашли себе работу более 3720 ребят. В тройку входят также Норильск – 883 человека и Назарово – 648 человек. Рядом находятся Минусинск – 532, ЗАТО Железногорск – 506, ЗАТО Зеленогорск – 475 школьников.

«Такая массовость обеспечивается за счет четко выстроенных отношений между партнерами на рынке труда: органами власти, образовательными, социальными и культурными учреждениями, учреждениями молодежной политики и предприятиями. Взаимоотношения подкреплены финансированием краевого и муниципального бюджетов, а также средствами работодателей. Среди них молодежные центры, школы, больницы, администрации сельсоветов, промышленные предприятия», – рассказал руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Как пояснили в агентстве, для того чтобы найти временную работу, ребятам достаточно обратиться в отдел по делам молодежи, ближайший молодежный центр или службу занятости населения муниципального образования. При себе нужно иметь лишь самый минимум необходимых документов: паспорт, справку о состоянии здоровья, заявление с письменным согласием одного из родителей или попечителя.

Приложить свои усилия можно в самых разных направлениях. Трудотрядовцы задействованы в большом количестве социальных проектов, связанных с охраной окружающей среды и экологическим воспитанием, благоустройством населенных пунктов, сферой социальной помощи. Благодаря участникам трудовых отрядов удалось восстановить многие памятники солдатам Великой Отечественной войны, мемориалы и поддерживать порядок на культурно-исторических объектах в регионе.

Будущее покажет

Как отмечает Виктор Новиков, уже не первый год партнерами службы занятости населения в организации временного трудоустройства несовершеннолетних становятся такие крупные работодатели, как Сибирская угольная энергетическая компания в лице фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ», Красноярская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги». Например, в 2019 году угольщиками создано 688 рабочих мест в Назарово, Шарыпово, Бородино, а также Назаровском, Шарыповском и Рыбинском районах. Участниками трудовых отрядов железной дороги стали 112 ребят из шести территорий края.

В качестве одного из наиболее успешных примеров организации летней занятости школьников специалисты называют трудовые отряды СУЭК. Они впервые появились в 2005 году и уже 15 лет задают высокую планку частно-государственного партнерства в этой сфере. Кстати, не только в Красноярском крае, где зародилось движение. В семью трудотрядовцев СУЭК со временем включились дети из Кемеровской и Мурманской областей, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, Бурятии и Хакасии.

Сейчас молодежное движение СУЭК объединяет свыше 16 тыс. старшеклассников. «За историю существования отрядов сделаны сотни добрых дел, благодаря нашим ребятам заметно преобразились города и села, на постоянной основе мы оказываем помощь ветеранам и детям с ограниченными возможностями здоровья, реализуются экологические проекты. Трудовые отряды СУЭК отмечены четырнадцатью наградами, в том числе двумя из них – в нынешнем, юбилейном году, проект признан лучшим в России по вовлечению молодежи в социально-экономическое развитие территорий», – рассказала руководитель фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» в Красноярском крае, куратор проекта «Трудовые отряды СУЭК» Марина Смирнова.

Марина Смирнова отмечает, одной из важнейших целей проекта является популяризация шахтерской профессии и труда в целом. Во время трудового сезона для ребят организуется масса профориентационных мероприятий, в том числе экскурсии на угледобывающие предприятия, где инженерно-технические работники, молодые специалисты и ветераны рассказывают им о мощностях предприятий, о горнодобывающей технике, о горняцких специальностях. Такая работа позволяет укрепить престиж профессии шахтера и привлечь в угледобывающую отрасль молодые кадры.

В компании понимают: поставленная цель – работа на перспективу. Но есть и более близкие, не менее значимые задачи. Кроме обеспечения занятости подростков в летний период это патриотическое, экологическое, нравственное воспитание молодежи.

Особая мотивация

В краевом агентстве труда и занятости населения отмечают, что попасть в отряды СУЭК не так просто. Желающих много, поэтому отбор проводится на конкурсной основе. Плюсы кандидатам добавляют достижения в учебе, спорте, творчестве, общественной работе.

Опросы бойцов трудовых отрядов показывают – материальное вознаграждение далеко не единственный фактор, обеспечивающий такую привлекательность проекта для школьников.

«Каждая трудовая четверть проходит очень интересно: тренинги по командообразованию, спортивные соревнования, праздники, подготовка к городским мероприятиям – все это проходит ярко, креативно и весело. В общем, скучать нам точно не приходится!» – описывает впечатления участник трудового отряда СУЭК из Рыбинского района Алексей Дедик.

Психологи говорят: старшеклассникам важно почувствовать себя взрослыми, найти свое место в социуме, стать полезными членами общества, обрести уверенность и оказывать влияние на происходящее вокруг, на жизнь своего города и, естественно, обрести новых друзей и единомышленников.

Школьница из города угольщиков и энергетиков Назарово Мария Егорова – боец трудового отряда с трехлетним стажем, в 2019 году ее выдвинули в бригадиры. «За это время я поняла одно: никто, кроме нас самих, не сделает наш город чище, а жизнь в нем для нас, молодых, – интереснее», – уверена девушка.

«Трудотряды являются важным инструментом работы с молодежью. Прививая им любовь к городу, давая возможность почувствовать себя хозяевами на родной земле, мы можем рассчитывать на то, что многие из них после окончания вуза вернутся в Бородино продолжить начатое дело. И такие примеры есть. Очень ценно, что такое начинание поддерживает социально ответственный бизнес, которому не все равно, что происходит в городах, где работают его предприятия, живут его люди и воспитывается молодое поколение», – отмечает глава города Бородино Александр Веретенников.

А еще трудовые отряды СУЭК организуют множество социально значимых акций. Среди них – «Тимуровцы живут среди нас», «Бабушки-online», сеансы иппотерапии для детей с ограниченными возможностями, открытие социальных мини-маркетов и многое другое. Участников трудотрядов приглашают работать на летний период в больницы, библиотеки, центры социальной защиты, архивы и даже в прокуратуру. Ребята опекают пенсионеров, приходят с концертами в детские дома.

Хорошей мотивацией для детей, как показала практика, оказалось определение лучших и самых активных участников трудовых отрядов. Отбирается по 6–8 самых трудолюбивых и ответственных ребят от каждого отряда. Для них готовятся ценные призы – современные смартфоны, фотоаппараты, электронные книги. Самых-самых награждают туристическими путевками в красивейшие уголки не только нашей страны, но и зарубежных стран. Так, активисты уже смогли посетить Москву, Санкт-Петербург, проехать по Золотому кольцу, отдохнуть на Байкале. Немало впечатлений ребятам принесли автобусные туры по городам Европы. Особые эмоции и, конечно, серьезный багаж новых знаний у лучших трудотрядовцев всегда оставляет обучение в Центре для одаренных детей «Сириус» в Сочи, с которым угольщики реализуют целый спектр партнерских образовательных проектов.

У трудовых отрядов СУЭК сформировались особые традиции, даже бывшие бойцы, ставшие студентами, молодыми или уже состоявшимися специалистами, воспитывающие собственных детей, до сих пор с теплом и гордостью вспоминают о своем участии в проекте, подчеркивая, что для них отряды стали настоящей школой жизни, лидерства и успеха. Есть у них даже свой гимн.

Кстати, в СУЭК секрет своего успеха в работе с молодежью не скрывают. Полученный опыт угольщики готовы транслировать и на предприятия других отраслей. Есть даже пошаговая инструкция, как компания может создать свои трудовые отряды.

Такие знания могут пригодиться многим, уверен Виктор Новиков: «Сейчас вопрос профориентации юных жителей края особенно актуален в связи с реализацией крупного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», который предполагает создание 70 тыс. новых рабочих мест. Приобщаясь к трудовой деятельности, подростки лучше узнают содержание профессий и предъявляемые к ним требования и, следовательно, более осознанно смогут подойти к выбору будущей сферы деятельности и быть востребованными экономикой региона».