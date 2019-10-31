США планируют обновить исключение из санкций против Ирана

Вашингтон хочет продлить исключение из санкций против Тегерана, позволив компаниям из России, Китая и Европы продолжить работу на иранских ядерных объектах, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Вашингтон планирует обновить исключение из санкций, которые запрещают компаниям не из США сотрудничать с Организацией по атомной энергии Ирана. Подобные меры, по мнению Вашингтона, затруднят разработку Тегераном ядерного оружия.

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно нему, в 2023 году иранский парламент должен был ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ, расширяющий полномочия инспекторов агентства. Однако в мае 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

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С июля Тегеран начал обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД.

В сентябре президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана — «самых высоких по своему уровню из всех, что когда-либо вводились в отношении этой страны». За «поддержку терроризма» под ограничительные меры попали три финансовые структуры, включая Центробанк.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».