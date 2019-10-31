Власти Татарстана считают «преждевременным» исключение Набережных Челнов из списка моногородов

Министерство экономики Татарстана считает «преждевременным» вопрос об исключении Набережных Челнов из перечня моногородов РФ, говорится в ответе ведомства на запрос «Ъ-Казань». В министерстве отметили, что Минэкономразвития РФ разрабатывает новую госпрограмму «Развитие моногородов на 2019-2024 годы», в рамках которой будут определены новые критерии отнесения муниципальных образований к монопрофильным. На сегодняшний день власти республики «не располагают информацией об исключении Набережных Челнов из перечня моногородов».

В министерстве добавили, что Татарстан получил от Фонда развития моногородов 1,3 млрд руб. на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры для инвестиционных проектов в Набережных Челнах. В частности, была проведена реконструкция дорожной инфраструктуры в промышленной зоне, которая не проводилась с момента строительства завода «КамАЗ». В 2017 году на средства фонда были построены объекты коммунальной инфраструктуры промышленного парка «Развитие», в 2019 году – внеплощадочных сетей для заводов Haier. Также Фондом оказывается поддержка предприятиям, реализующим инвестиционные проекты в Набережных Челнах, в виде предоставления заемных средств на льготных условиях.

Как сообщал «Ъ-Казань», Министерство экономического развития РФ планирует пересмотреть перечень моногородов в 2020 году. По мнению экспертов «Известий», Набережные Челны могут быть исключены из этого списка как наиболее успешный моногород, который диверсифицировал свою экономику.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”