Смотрите, куда пошли: МИД

Студенты Академии журналистики «Ъ» посетили Министерство иностранных дел.

Елизавета, помощник руководителя пресс-центра, показала нам достопримечательности МИДа, в том числе знаменитый зал, где на еженедельных брифингах выступает Мария Захарова.

Затем нас подвели к одному из залов, где сидели люди с серьезными лицами. Елизавета сказала: «Не бойтесь заходите» (как перед клеткой с тиграми). И мы зашли.

Встретил нас Александр Михайлович, заместитель директора департамента информации и печати. Официально представил всех собравшихся и сказал, что рассматривает как самопожертвование наш приход в вечернее время.

Дальше нам рассказали о структуре МИДа, о том, из чего складывается работа департамента информации и печати, как готовятся брифинги, о том, как приходят на работу в МИД, о цифровой дипломатии и тд.

На вопрос: «А Мария Владимировна такая же в жизни?», Алексей, помощник Марии Захаровой, ответил: «Сейчас вы сами все увидите».

Минут через 30 официальной чопорной беседы заходит, скидывая на ходу пальто, Мария Владимировна и сразу начинает с фразы: «Какие у вас вопросы? Давайте, не спите девочки-мальчики»

И дальше пошла откровенная беседа off the record, когда Мария отвечала на все возникающие вопросы, общалась просто - как с друзьями на кухне.

Через три с половиной часа непрерывной беседы Мария Владимировна спросила: «Вы еще живы?» и продолжила отвечать на вопросы.

Это была живая эмоциональная беседа с детальными подробностями внутренней кухни МИДа: «Я вам показываю швы. Нашу изнанку».

Напоследок Мария Захарова дала напутствие будущим журналистам: «Я могу позволить себе пропагандизм. Вы нет, так как обязаны быть беспристрастными. Вы обязаны оперировать исключительно фактами, цифрами. Не думайте и не пишите штампами. Думайте над каждой фразой».

Евгения Ильина, слушатель 13 потока Академии Ъ