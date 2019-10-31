ГАС «Выборы» придет на «Госуслуги»

Центризбирком в среду утвердил основные направления развития государственной автоматизированной системы «Выборы» до 2022 года. Предполагается, что к этому времени будет создан механизм, позволяющий избирателю проголосовать вне зависимости от местонахождения. Планируется, что цифровые сервисы системы будут выведены на портал «Госуслуги», на котором будет публиковаться официальная информация о назначении выборов и их результатах. Также предполагается создание личного кабинета избирателя с обратной связью.

Ксения Веретенникова