Смотрите, кто пришел: Сергей Ходнев (заведующий отделом культуры «Ъ»)

Заведующий отделом культуры «Ъ» Сергей Ходнев выступил перед слушателями Академии с лекцией «Как писать о культуре, чтобы быть верно понятым». В рамках встречи он рассказал о специфике работы журналистов, пишущих о культуре, перспективах и проблемах развития этого направления.

Разговор с Сергеем Ходневым начался с экскурса в историю культуры. Театры, выставки, концерты – не всегда были частью жизни цивилизованных людей. Чем быстрее общество развивалось в культурном плане, там больший интерес появлялся к информации об этих событиях и явлениях. Так впоследствии появилась журналистика, пишущая о культуре.

«Рецензия – вот основной жанр, в котором работают журналисты отдела культуры», - отметил Сергей Ходнев. Тут же он добавляет, что рецензия в «Ъ» вовсе не сухая академическая заметка, а живой отклик на то или иное культурное событие. Ещё журналисты отдела культуры «Ъ» ведут колонки, пишут новостные заметки, порой приходится работать и в тяжелом жанре некролога.

Сергей Ходнев подчеркнул, что профессионал пишет не просто интересно, лаконично и ёмко, но делает это быстро. Чтобы автор заметки о культуре не впал в простое перечисление банальных фактов о событии, Сергей Ходнев советует посмотреть на него под другим углом: сравнить с аналогичными мероприятиями, провести параллели или обобщить, поделиться интересными наблюдениями, подчеркнуть особые детали, при этом важно не упустить фактическую сторону дела.

Самым главным умением журналиста лектор отмечает умение остроумно завершить свою статью.

После выступления Сергей Ходнев ответил на вопросы академистов.

Маргарита Абрамова, слушатель 13 потока Академии Ъ