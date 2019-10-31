«Урал»—«Арсенал» 2:2 (Димитров, 24; Эль-Кабир, 37 (пен.) — Костадинов, 14; Ткачев, 34). Серия пенальти 5:4.
«Ахмат»—«Луч» (Владивосток, ФНЛ) 5:1 (Мбенге, 11; Анхель, 21 (пен.); Михаляк, 65; Глушаков, 67, 78 — Саламатов, 54).
ЦСКА—«Уфа» 1:0 (Бийол, 90+3).
«Нижний Новгород» (ФНЛ)—«Шинник» (Ярославль, ФНЛ) 2:2 (Хозин, 61, 90 — Самойлов, 32; Эктов, 35). Серия пенальти 0:3.
«Зенит»—«Томь» (Томск, ФНЛ) 4:0 (Смольников, 13; Сутормин, 56; Ерохин, 67; Шатов, 81).
Выделенные команды вышли в 1/4 финала. Сегодня в 1/8 финала встречаются: «Оренбург»—«Химки» (ФНЛ), «Торпедо» (Москва, ФНЛ)—«Балтика» (Калининград, ФНЛ), «Спартак»—«Ростов».
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