Правоохранительной системе прописали гуманизацию

Дмитрий Медведев предполагает, что изменения в правоохранительной системе — одно из условий ускорения экономического роста и привлечения инвестиций в Россию. Но что должны сделать силовики, чтобы вернуть к себе доверие бизнеса?

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян считает, что прежде всего правоохранителям нужно перестать вмешиваться в сугубо экономические споры между предпринимателями: «Главное здесь — это отдалить воздействие, влияние силовиков на споры. Например, когда коммерсанты спорят между собой по вопросам каких-то инвестиций, торговли, акционерным соглашениям и так далее, когда спорят с контрольными органами — Роспотребнадзором, Ростехнадзором и прочими надзорами, то до окончательного решения суда в пользу той или иной стороны силовики не должны начинать собственное расследование. И лишь в том случае они должны подключаться, когда соответствующие решения содержат оговорку, что там есть умысел у той проигравшей стороны, в отношении которой теоретически можно возбудить какое-то дело.

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Вообще, по международным исследованиям, которые проводил и ООН, и ученые разных стран, если бы для России уровень доверия был как сейчас в Швеции, то ВВП России вырос бы на 69%. Поэтому я прекрасно понимаю Медведева, который озаботился вопросом, как все-таки найти источники для ускорения темпов экономического роста».

Чтобы бизнес снова начал доверять силовикам, нужна серьезная реформа судебной системы, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин: «Должны быть внесены определенные изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы. Очень важно добиться реальной независимости правосудия. Должна быть гуманизация Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов в отношении экономических статей преступления. К примеру, мы давно говорим о том, что по налоговым преступлениям нужно пороги поднять, тогда бы, наверное, многие вещи ушли из Уголовного преследования в административное. Эффективность Федеральной налоговой службы выросла в разы за эти годы, и достаточно рычагов административного воздействия, помимо Уголовного преследования предпринимателей и физических лиц. А кроме того, у нас не является обязательным для судей видение пленума или президиума Верховного суда, как должны решаться те или иные дела, то есть у нас система континентального права толкуется так, что судья сам решает, какие решения выносить, несмотря даже на указания Верховного суда. И соответственно, поскольку право не прецедентное, есть большое поле для коррупции.

Мне кажется, что сила актов пленумов Верховных судов должна каким-то образом быть законно интегрирована, потому что такие вещи обязательны в правоприменении. Кроме того, формирование судейского корпуса тоже давно обсуждается: чтобы туда приходили не только помощники судей, но и привлекалось активное адвокатское сообщество, чтобы не был сразу обвинительный уклон».

В свою очередь, Генпрокуратура уже готова либерализовать законодательство. Преследуемым бизнесменам, которые скрылись за рубежом, предлагают вернуться в Россию в обмен на гарантии, что их не арестуют.

Глеб Силко