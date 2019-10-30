Президент ФК «Урал» — о победе над «Арсеналом»: Валидольная игра, лучше бы такой не было

Президент екатеринбургского ФК «Урал» Григорий Иванов комментируя матч с тульским «Арсеналом», отметил, что это «была чисто кубковая игра, но было очень тяжело».

«Валидольная игра, лучше бы не было такого, конечно, играли бы спокойно да и все», — цитирует господина Иванова ТАСС.

ФК «Урал» в серии пенальти победил тульский «Арсенал» в матче 1/8 финала и стал первым четвертьфиналистом Кубка России. Матч прошел в Екатеринбурге 30 октября. В основное время команды сыграли в ничью 2:2. В дополнительное время победителя определить не удалось. В серии пенальти точнее были уральцы — 5:4. В четвертьфинале «Урал» сыграет с «Шинником», вырвавшем сегодня победу у «Нижнего Новгорода» (2:2 в основное время, 0:3 по пенальти).

«Мы не смотрим на соперников, знаем сетку, но не обращаем на это внимание. Идем от игры к игре, до следующего матча у нас много времени. Никаких целей [на этот турнир] у нас нет», — сказал Григорий Иванов.