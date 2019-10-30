«Урал» вышел в четвертьфинал Кубка России

В 1/8 финала Кубка России футбольный клуб «Урал» обыграл тульский «Арсенал» по пенальти. Матч прошел в Екатеринбурге. В основное время команды сыграли в ничью 2:2, причем голы были забиты в первом тайме и оба раза хозяевам пришлось отыгрываться.

Во втором тайме футболист «Урала» Петрус Бумаль получил красную карточку, екатеринбуржцы остались вдесятером.

В дополнительное время победителя определить не удалось. В серии пенальти точнее были уральцы — 5:4. В четвертьфинале «Урал» сыграет с победителем пары «Нижний Новгород» — «Шинник».

Следующий матч чемпионата России «Урал» проведет 4 ноября в Екатеринбурге: он сыграет с «Оренбургом».