Сфокусируйся на лесе

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о мобильном приложении для фокусировки на реальных делах.

После праздников или отпуска бывает сложно включиться в активный трудовой процесс. Мобильное приложение Forest поможет сфокусироваться на работе. В нем пользователю предстоит выращивать виртуальные деревья, кустарники и прочие зеленые насаждения. Как же это помогает сосредотачиваться на работе?

Forest — это тамагочи наоборот.

Если электронное животное требует постоянного внимания, отвлекает от повседневных дел, то в приложении деревья будут расти сами, пока вы ничего не делаете на смартфоне. Стоит пользователю выйти из программки, виртуальное растение тут же погибает.

Цель разработчиков Forest немного больше, чем эффективный труд. Главный человеческий ресурс — время. Пока оно не уходит на общение с телефоном, вы плодотворно работаете, учитесь, вживую разговариваете с близкими или занимаетесь спортом. То есть, делаете что-то полезное, значимое.

Выращивать лес придется по одному растению за раз.

Уже за десять минут покоя смартфона дают маленький кустик. Дерево похожее на ель вырастает минимум за двадцать пять минут бездействия мобильника. Пользователь сам выбирает необходимое количество времени цифрового детокса. Максимальный таймер — два часа.

Кроме доступных по умолчанию елочки и кустика, есть и другие растения: кактусы, сакура, бонсай, пальма, грибы и прочие. Изначально они закрыты. Чтобы начать их высаживать, прежде надо купить семена, ну или споры, если речь о мухоморе. Заработать виртуальную валюту можно двумя способами: получать награду за успешно выращенное растение, либо за реальные деньги.

В последнем случае средства, полученные от так называемого «Солнечного элексира», уходят не в карман разработчикам, а отправляются в организацию Trees For The Future.

Они высаживают реальные деревья в регионах планеты, где это особенно необходимо. На момент написания этой программы благодаря приложению Forest было высажено больше полумиллиона деревьев.