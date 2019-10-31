Аутлеты занимают розницу

Стремление россиян сэкономить на покупке одежды стимулировало девелоперов сфокусироваться на развитии аутлетов. К концу 2020 года объем предложения таких объектов в стране может вырасти почти на 80%, а доля формата в структуре розничного товарооборота — почти вдвое. Но развитие аутлетов ограничивает политика зарубежных брендов и их представителей, которые пока не готовы продавать стоковую одежду в России.

Как говорится в исследовании JLL, доля аутлетов в структуре розничного товарооборота Москвы и Подмосковья к концу 2020 года может вырасти почти в два раза, с текущих 0,34% до 0,61%. В результате показатель приблизится к европейскому уровню. В Великобритании к концу 2020 года он должен достигнуть 0,82%, увеличившись на 0,03 процентных пункта. К европейскому уровню приближается и обеспеченность населения аутлетами. По прогнозам JLL, к концу 2020 года показатель вырастет с сегодняшних 4,2 кв. м до 7,8 кв. м на 1 тыс. жителей. Для сравнения, в Великобритании цифра находится на уровне 9,6 кв. м на 1 тыс. жителей, в Испании — 7,3 кв. м на 1 тыс. человек.

Тенденцию в JLL связывают с увеличением числа объектов недвижимости: к концу 2020 года объем предложения аутлетов в России может вырасти на 76%, до 206 тыс. кв. м. При этом 80% новых открытий придутся на Москву и область. По прогнозам Cushman & Wakefield, в 2020 году объем предложения аутлетов в Московском регионе увеличится на 22%, до 154 тыс. кв. м. Руководитель отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько добавляет, что два крупных объекта общей площадью 47,7 тыс. кв. м из запланированных к вводу в Москве откроются уже в этом году.

В Cushman & Wakefield указывают, что сейчас развитием аутлетов занимаются достаточно крупные игроки. Outlet Village Belaya Dacha, Outlet Village Pulkovo и The Outlet на Новой Риге — проекты международной Hines. Fashion House в Москве и Санкт-Петербурге — польской Fashion House, а девелопером аутлета Brands’ Stories Outlet в Екатеринбурге выступает уральский застройщик Forum Group. Их интерес к формату аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова связывает с изменением структуры спроса: на фоне снижения располагаемых доходов потребители ищут выгодные предложения, перебираясь в аутлеты. Это подтверждается данными Nielsen: во втором квартале 2019 года на одежде экономили 59% россиян, против 54% годом ранее. Доходность строительства аутлетов сопоставима с классическими торговыми центрами. «Более низкие затраты на создание аутлетов, за счет расположения за городом и одноэтажного строительства, нивелируются меньшими арендными ставками и посещаемостью»,— объясняет госпожа Сафонова.

В JLL предполагают, что потенциальный объем московского рынка аутлетов может достигнуть 206 тыс. кв. м, а обеспеченность — 10,6 кв. м на 1 тыс. жителей. Гендиректор JLL Андерс Лильенстолпе объясняет, что сейчас развитие аутлетов в России сдерживают невысокое проникновение брендов и их неготовность работать с такими форматами. Консультант Jos De Vries The Retail Company Ирина Болотова подтверждает, что большинство брендов представлено в России уже в адаптированном ассортименте, более узком относительно европейских стран. А некоторые марки, к примеру, Adidas и Puma, развивают собственные дисконт-центры в черте города, напоминает она.

Марина Малахатько поясняет, что у брендов средней ценовой категории и масс-маркета в России обычно нет достаточного стока или они продают его в обычных магазинах. По ее словам, 80% премиальных и люксовых брендов представлены через партнеров, и инвестиционный риск по открытию аутлет-формата полностью ложится на них. Еще одним сдерживающим фактором эксперт называет низкий турпоток. Госпожа Болотова считает, что часть брендов могут не устраивать и ставки аренды в аутлетах. В России, соглашается господин Лильенстолпе, объекты очень близко расположены к самому городу, тогда как в Европе находятся в отдалении, где стоимость земли и расходы на строительство ниже, что позволяет предлагать более низкие ставки аренды.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев