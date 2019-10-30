Модернизацией производства воронежского авиазавода займется московский «Главмонтражстрой»

Московское ООО «Главмонтражстрой» стало единственным участником аукциона на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления Ил-96-400М ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, структура Объединенной авиастроительной корпорации). Компания снизила цену с начальных 396,2 млн руб. до 376,54 млн руб. Как следует из аукционной документации, заявку также подавало ООО «Управление современного строительства», предложившее 392,3 млн руб., однако конкурсная комиссия ее отклонила из-за неполного пакета документов. По данным Kartoteka.ru, ООО «Главмонтражстрой» зарегистрировано в Москве в декабре 2013 года. Уставный капитал – 4,7 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 79,2 млн руб., чистая прибыль – 209 тыс. руб. Гендиректор и владелец 49% – Сергей Еремичев. Еще 51% принадлежит Антону Балановскому.

О планах авиазавода по расширению производственной программы читайте в материале “Ъ-Черноземье” «ВАСО встает на крыло».

Александр Прытков