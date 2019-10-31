Центральный федеральный округ

Павел Сорокин, победитель конкурса 2017 года, назначенный в 2018 году замминистра энергетики Александра Новака, до победы в конкурсе также был связан с министерством: с 2015 года он возглавлял Аналитический центр ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго. До этого господин Сорокин занимал руководящие посты в банках, работал в компании Ernst & Young, несколько раз был включен в тройку лучших аналитиков нефтегазового сектора по России и рынкам EMEA по версии Extel и Institutional Investor.

Олег Салагай, замминистра здравоохранения РФ, также стал победителем 2017 года. Он занимал руководящие посты в министерстве с 2011 года, в 2015-м стал директором департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава.

Илья Торосов, победитель первого конкурса, был назначен замминистра экономического развития, его наставником был министр Максим Орешкин. На конкурс господин Торосов был заявлен как советник, и. о. заместителя председателя правления АО «Тройка-Д Банк», с 2006 года он занимал руководящие должности в нескольких банках.

Евгений Грабчак, победитель конкурса прошлого года, получил назначение на должность замминистра энергетики. Господин Грабчак работает в Министерстве энергетики более шести лет. В 2013 году занял должность заместителя директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, в 2014 году стал директором департамента, вошел в состав коллегии Минэнерго России.

Константин Михайлик также получил назначение в собственной компании, став заместителем генерального директора компании «Россети» по операционной деятельности. Он занимает руководящие позиции в энергохолдинге более пяти лет. Глава группы «Россети» Павел Ливинский выступает в роли наставника участников конкурса.

9 октября 2019 года победитель конкурса Константин Романов был назначен начальником управления по организации обеспечения деятельности медицинских учреждений департамента здравоохранения города Москвы. Ему 32 года, до конкурса господин Романов занимал должность заместителя главного врача по экономической части ГБУЗ «ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова ДЗМ».