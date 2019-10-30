Мосгорсуд отпустил под домашний арест обвиняемого в изготовлении бомбы школьника

Московский городской суд отклонил ходатайство СКР о продлении срока ареста 15-летнему школьнику, задержанному осенью 2018 года по обвинению в изготовлении самодельного взрывного устройства. Заседание суда, как указывает «Новая газета», проходило в закрытом режиме.

«Московский городской суд не стал продлевать срок заключения под стражу моему подзащитному, освободил его из СИЗО в зале суда и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 февраля»,— рассказал ТАСС адвокат молодого человека Сергей Ашанин. При этом пресс-служба суда сообщила «Интерфаксу», что школьник отпущен под домашний арест до 30 января. Аналогичную информацию суд предоставил агентству «Москва».

Молодой человек был задержан 2 ноября 2018 года. СКР заявлял, что подросток якобы общался в социальных сетях с Михаилом Жлобицким, устроившим за три дня до этого взрыв на проходной Архангельского УФСБ. Первоначально школьнику предъявили обвинение по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе группы лиц) и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ в составе группы лиц). В середине апреля следствие смягчило обвинение, заявив, что он действовал в одиночку.

Подробнее — в материале “Ъ” «У архангельского взрывника нашелся соратник в Москве».