Расписание недели

Американская ночь

Классический фильм Франсуа Трюффо 1973 года, ставший его международным триумфом: «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, номинации на премию за лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую женскую роль второго плана. Снятая в жанре «кино про кино» и даже названная специальным кинематографическим термином, который означает съемки ночных сцен днем, «Американская ночь» стала эталонным признанием в любви к кинематографу. После выхода фильма Жан-Люк Годар написал разгневанное письмо Трюффо, в котором обвинил товарища в том, что он разменивается на мелочи и впадает в нарциссизм — что, как считается, положило конец многолетней дружбы двух основателей французской «новой волны».

Лера Линн

Если бы не сериал «Настоящий детектив», во втором сезоне которого спела и сыграла кантри-певица Лера Линн, не было бы у нее ни европейских гастролей, ни регулярных приездов в Россию, где кантри — далеко не самый популярный стиль музыки. С другой стороны, если бы у нее не было за душой ничего, кроме «Настоящего детектива», она не собирала бы здесь залы с таким постоянством. Талантливый человек использовал свой шанс и продолжил делать то, что хорошо получается. После выхода сериала у нее вышли уже два альбома, и оба не разочаровали публику.

Morcheeba

Легенды трип-хопа Morcheeba везут в Москву новый альбом «Blaze Away». Это первая пластинка после воссоединения группы и первая, записанная без Пола Годфри, одного из ее основателей. Для российской публики Morcheeba — эталон звука рубежа 1990-х — 2000-х, как недавно заезжавший к нам Джеймс Лавель (UNKLE). Иначе говоря, Morcheeba ждут в любом составе. Правда, лучше, если у микрофона оригинальная вокалистка Скай Эдвардс. В нынешнем турне так и будет.

Воскресение

ДК имени Горбунова наконец вернул себе статус главной рок-н-ролльной площадки Москвы. Афиша полна событий. Одно из центральных в нынешнем сезоне — 40-летие группы «Воскресение», базового коллектива для московского рок-мифа. Пафоса событию добавляет выход сборника стихов Алексея Романова «Все сначала» и фотоальбома «Моя любовь — "Воскресение"» с работами ярославского фотографа Андрея Селевко.

Геометризмы. 1950-е — 2010-е

Речь вовсе не об эволюции геометрической абстракции в советском неофициальном искусстве начиная с эпохи оттепели. Речь об экспериментах восьми художников разных кругов и поколений, находивших свои пути к геометрии через запасники Третьяковки, репродукции в «тамиздатовских» журналах или личные контакты с западными абстракционистами. Эдуард Штейнберг, Владимир Немухин, Александр Юликов, Владимир Андреенков, Алена Кирцова, Татьяна Баданина и другие.

Николай Карахан

Первая в России выставка народного художника Узбекской ССР Николая Карахана (1900–1970), лучший период творчества которого приходится на 1930-е, когда он вместе с Уралом Тансыкбаевым, Алексеем Подковыровым, Бахрамом Хамдами и другими входил в «бригаду Волкова», изобретавшую новый «туркестанский мурализм», а лучшая коллекция живописи Карахана, как и лучшая коллекция живописи его учителя Александра Волкова, хранится в Нукусе, в Музее искусств имени Савицкого. На выставке, однако, представлена частная московско-миланская коллекция Олега Колосова: около 120 работ Николая Карахана — от ранних опытов авангарда до послевоенного ухода в пейзаж.

RIFF

6-й Российско-итальянский кинофестиваль представляет 19 фильмов из Италии последних лет, в том числе двух участников Каннского кинофестиваля: «Везучая» Серджо Кастеллитто о девушке с бедной окраины Рима, мечтающей открыть собственную парикмахерскую (приз за лучшую женскую роль Жасмин Тринке в программе «Особый взгляд» 2017 года) и «Чамбра» Йонаса Карпиньяно о жизни цыганской общины в Калабрии (помимо Канна в том же 2017-м фильм побывал на «Сандэнсе» и был выбран Италией в качестве претендента на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»).

Годы странствий Святослава Рихтера. Австрия — Германия

ГМИИ имени Пушкина, Мемориальная квартира Святослава Рихтера

Австрия и Германия в жизни и творчестве главного советского германофила Святослава Теофиловича Рихтера. Записи с Гербертом фон Караяном, Бернхардом Паумгартнером, Куртом Зандерлингом, Дитрихом Фишером-Дискау, переписка с Элизабет Шварцкопф, Марлен Дитрих, Хансом Хартунгом, Оскаром Кокошкой, графика австрийских и немецких художников, первые советские постановки «Дальнего звона» Франца Шрекера и «Джонни наигрывает» Эрнста Кшенека, эскизы Петра Вильямса к «Валькирии» Сергея Эйзенштейна на сцене Большого, вагнерианство, киномания, культ Марлен Дитрих — эти и другие сюжеты рассказаны на основе материалов из музеев Большого. Мариинского, Михайловского театров и Музтеатра имени Станиславского и Немировича-Данченко, московского Российского национального музея музыки и петербургского Музея театрального и музыкального искусства, РГАЛИ, Российского государственного архива кинофотодокументов в Красногорске и частных собраний.

Удел человеческий. Сессия V

Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре

Пятая серия кураторской саги Виктора Мизиано об «уделе человеческом» посвящена биографии как продукту художественного и социального творчества. Выставка, сделанная Виктором Мизиано вместе с Анной Журбой, представляет автобиографические конструкты, нарциссические фантазии и вымышленные идентичности в версиях Недко Солакова, Баби Бадалова, Сергея Браткова, Петера Фридля, Даниэлы Комани, Анри Салы, Амалии Ульман, Ольги Чернышевой, Роее Розена, Виктора и Елены Воробьевых, Марко Мяетамма, Жанны Гладко, Павла Альтхамера и Максима Шера.

NET

В этом году фестиваль NET пройдет в 21-й раз, и впервые у него будет два адреса. Часть программы можно увидеть и в Москве, и в Петербурге, часть — только в одном из двух городов. Новый европейский театр, как обычно, ставит на разнообразие форматов и взаимопроникновение жанров, и программа этого года у кураторов Романа Должанского и Марины Давыдовой получилась компактная, но очень богатая.

Мой друг Иван Лапшин

Повторный прокат фильма Алексея Германа, поставленного по прозе Юрия Германа, отца режиссера. В «Лапшине» (1984) метод Германа достиг, кажется, идеального баланса между понятной зрителю драматургией и шумом времени, в котором она утоплена. После «Лапшина» — и только через 15 лет — Герман снимет «Хрусталев, машину!», в котором язык усложнится уже настолько, что даже зрители в Канне не смогут оценить фильм и освистают премьеру. Однако, судя по динамике и частоте, с которой в этом году классика выходит в повторный кинопрокат, возможно, через пару лет кто-нибудь рискнет и покажет в России «Хрусталева», которого, в отличие от «Лапшина», в прокат никто не выпускал.

The Vamps

Огромный Adrenaline Stadium — серьезная заявка для английской группы, которая приезжает в Москву впервые. Как и многие звезды 2010-х, The Vamps начинали с того, что выкладывали в YouTube ролики с кавер-версиями чужих песен. Первый же собственный их сингл «Can We Dance» добрался до второго места в британском чарте. Сейчас на счету группы четыре альбома, на подходе пятый. И скорее всего, популярность The Vamps объясняется удачным сочетанием черт бойз-бенда и поп-рок-группы — как и у One Direction или 5 Seconds Of Summer. Простая формула, но работает безотказно.

Хороший лжец

Хеллен Миррен и Иэн Маккеллен в новом фильме Билла Кондона, истории о том, что не стоит смешивать личную жизнь с работой. Маккеллен играет обаятельного пожилого мошенника, который знакомится с богатыми женщинами по интернету, но внезапно сам подпадает под обаяние своей новой жертвы (ее играет Миррен), в результате чего успех его аферы оказывается под угрозой. Кондон и Маккеллен работали вместе на фильмах «Красавица и чудовище», «Мистер Холмс» и «Боги и монстры», за который актер получил номинацию на «Оскар», а Кондон — премию за лучший адаптированный сценарий.

Грех

Байопик Микеланджело Буонаротти, снятый Андреем Кончаловским в Италии с итальянскими актерами, визуально отсылающий к эстетике позднего Роберто Росселлини (особенно к его телевизионному историческому циклу) и фильмам Пьера Паоло Пазолини. Продюсером «Греха» выступил бизнесмен Алишер Усманов.

Мидуэй

Высокобюджетный исторический фильм Роланда Эммериха об одном из самых известных сражений США и Японии на Тихом океане: в июне 1942 года американские военные отразили атаку на атолл Мидуэй, в результате чего Япония потеряла четыре тяжелых авианосца и 248 самолетов и, по сути, проиграла войну. Много дорогих спецэффектов и патриотизма, крови и слез, а также Вуди Харрельсон, Патрик Уилсон, Деннис Куэйд и другие заслуженные и народные артисты в главных ролях.

Ангелы Чарли

Голливуд продолжает выжимать из феминистской повестки максимум, и теперь очередь дошла до перезапуска франшизы «Ангелы Чарли», основанной на американском телесериале 1970-х про трех сотрудниц детективного агентства, которые получают задания от своего босса Чарли, никогда не появляющегося в кадре. В 2000 году вышел полнометражный фильм с Дрю Бэрримор, Камерон Диас и Люси Лью. Спустя 19 лет перезапуск осуществила актриса и режиссер Элизабет Бэнкс («Голодные игры») — новых «ангелов» играют Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

Ford против Ferrari

Фильм Джеймса Мэнголда («Логан»), основанный на реальной истории концерна «Форд», который в 1960-е решил выпустить спорткар, который смог бы обогнать «Феррари», непобедимого чемпиона гонки «24 часа Ле-Мана». Лучезарный конструктор (и бывший гонщик) Кэрролл Шелби (Мэтт Деймон) вместе с британским гонщиком Кеном Майлсом (Кристиан Бейл), демонстрирующим скверный характер, который, как и полагается, идет рука об руку с гениальными способностями, приводят «Форд» к трудной, но ожидаемой победе. Комментаторы в интернете уже окрестили фильм Мэнголда «"Форсажем" здорового человека».

Идеальный пациент

Фильм шведского режиссера Микаэля Хофстрёма по сценарию писателя Эрленда Лу — основанный на реальных событиях триллер о маньяке, заключенном в психушку, и журналисте, который сомневается в его виновности. Реальная история о взломе судебной системы взламывает и жанровые рамки, прикидываясь то сентиментальной комедией, то докудрамой, но чаще всего — скандинавским нуаром.

Матиас и Максим

История о двух друзьях детства, после невинного поцелуя оказавшихся на разных континентах. 30-летнего Долана, оставшегося на последнем каннском конкурсе без призов, упрекали в предсказуемости и самоповторе, не заметив, что в этом и заключается главный сюжет его фильма: превращение яркого вундеркинда во взрослого растерянного человека, обреченного на бесконечные повторения.

