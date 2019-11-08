10 событий фестиваля современного европейского театра NET

В этом году фестиваль NET пройдет в 21-й раз, и впервые у него будет два адреса. Часть программы можно увидеть и в Москве, и в Петербурге, часть — только в одном из двух городов. Новый европейский театр, как обычно, ставит на разнообразие форматов и взаимопроникновение жанров, и программа этого года у кураторов Романа Должанского и Марины Давыдовой получилась компактная, но очень богатая. Weekend изучил афишу 21-го фестиваля NET

Why?

Постановка: Питер Брук, Мари-Элен Этьен

Театр «Буф дю Нор» (Франция)

Фото: Simon Annand

Питеру Бруку 94 года, но его появление в афише фестиваля нового театра едва ли вызовет у кого-то возражение. Новый или старый, Брук у нас один на весь мир, и любая его работа — по-прежнему эксперимент и открытие. Тем более что в данном случае режиссер обращается к истории жизни главного новатора русского театра ХХ века — Всеволода Мейерхольда.

Театр наций, 13, 14 ноября, 19.00

Селфи-концерт

Постановка: Иво Димчев

Независимый проект Иво Димчева (Болгария)

Фото: предоставлено фестивалем NET

Иво Димчев — хореограф, музыкант, перформер и просто один из самых ярких фриков современного театра: «Селфи-концерт» — его новейший проект, в котором публика играет все роли, кроме роли певца. От этого перформанса у вас останутся уникальные селфи и воспоминания про 15 минут славы, любви, единения, самозабвения — короче, масса эмоций и энергии. «Если зрители не играют, спектакль не может состояться» — лозунг самого Димчева, а в каком-то смысле и всего современного театра.

Московский музей современного искусства на Петровке, 14, 15 ноября, 20.00

R&J

Постановка: Катя Бочавар

Фото: предоставлено фестивалем NET

Видеоверсия синтетического перформанса 2013 года, придуманного и поставленного в ДК «Огнеупорщик» города Первоуральска сценографом, художником и куратором Катей Бочавар. Аббревиатура в названии — это сокращение от «Ромео и Джульетта»: пьесу Шекспира Бочавар и ее перформеры интерпретируют как пластическую композицию в сопровождении шумовых машин и драматической декламации. За саунд отвечает композитор Петр Айду, за пластику — хореограф Анна Абалихина, только что трижды номинированная на «Золотую маску».

Кинотеатр «Москино Звезда», 18 ноября, 20.00

Пиноккио

Постановка: Борис Юхананов

Электротеатр «Станиславский» (Москва)

Фото: Андрей Безукладников

Юхананов — философ-экспериментатор современного театра, его спектакли очень редко укладываются в один вечер, вот и новая премьера «Пиноккио» обещана на два вечера, по пять часов каждый. Но если вы хотите не забежать в театр между офисом и ужином, а попасть в него как в отдельное, автономное пространство, то юханановские театральные сериалы именно для вас. Предыдущий сериал назывался «Синяя птица» и был посвящен вечному странствию двух детей-старичков. Деревянный человечек тоже вполне годится на роль философского странника по воображаемым мирам, которые, как обычно в Электротеатре, обещают быть очень эффектными и живописными.

Электротеатр «Станиславский», 21, 23 ноября, 19.00; 22, 24 ноября, 18.00

Репетиция. История(и) театра (I)

Постановка: Мило Рау

Международный институт политического убийства (Швейцария, Бельгия, Германия)

Фото: Hubert Amiel

Мило Рау продолжает осваивать территории нонконформистского театра, одинаково неудобного и для правых, и для левых. Театр в системе координат Рау — это радикальное подсознание общества, он должен искать выразительные средства для всего того, чего люди боятся и скрывают от самих себя. Центральная тема спектакля «История(и) театра» — обращение человека с насилием и власть насилия над человеком. История одновременно и публицистически актуальная, и необыкновенно театральная. Спектакль будет показан только в Петербурге.

Александринский театр, Санкт-Петербург, 22, 23 ноября, 19.00

Игрушки

Постановка: SIGNA

Театральная компания SIGNA (Дания) и фестиваль NET

Фото: Erich Goldmann

Главное событие фестиваля — мировая премьера проекта датских перформеров SIGNA, разработанного специально для NET. Артур и Сигна Кестлер вот уже два десятилетия создают в самых разных пространствах свои уникальные истории, в которых зрители — непременные соучастники и соавторы очень сложных сюжетов и взаимоотношений. Если кто-то хочет увидеть, что такое настоящий иммерсивный театр, а не его имитация, то вам сюда, причем обязательно. Перформансы SIGNA создаются под конкретную локацию, поэтому «Игрушки» можно увидеть только в петербургской части программы,— но это действительно повод взять билет на поезд.

Музей стрит-арта на заводе слоистых пластиков, Санкт-Петербург, 27 ноября — 14 декабря

Всемирная история

Постановка: Давид Эспиноза

Театральная компания «Эль Локаль Эспасио де Креасьон» (Испания)

Фото: David Espinosa

Давид Эспиноза уже был гостем фестиваля NET, и это тот случай, когда радуешься повтору. Его «настольный» театр, в котором самые величественные и монументальные сюжеты мировой культуры разыгрываются на расстоянии ладони от зрителя в масштабе 1:100, где самый главный герой может оказаться игрушкой, куклой или просто яблоком на столе,— беспроигрышно, невероятно человечен. В этот свой приезд Эспиноза собирается доказать московской и питерской публике, что даже всемирная история может быть чем-то обаятельным.

Александринский театр, Санкт-Петербург, 30 ноября, 20.00; 1 декабря, 17.00, 20.00

Электротеатр «Станиславский», 3 декабря, 17.00, 20.00

Ребро на столе: Мать

Постановка: Анхелика Лидделл

Театральная компания Iaquinandi S.L. (Мадрид, Испания)

Фото: Luca Del Pia

Анхелика Лидделл — одна из самых радикальных фигур современного театра, не только европейского, но и мирового. Незримыми соавторами ее перформансов являются и Антонен Арто, и Марина Абрамович, и Франциско Гойя — они телесны, чувственны и невероятно богато живописны в духе испанского барокко. Новый перформанс посвящен семейным узам, неразрывным и опасным.

Центр им. Вс. Мейерхольда, 6, 7 декабря, 20.00

Августин. Исповедь

Постановка: Вася Березин

Бинарный театр (Москва)

Фото: предоставлено фестивалем NET

Один из двух российских спектаклей, попавших в этом году в европейскую афишу, играется на латыни, посвящен «Исповеди» Блаженного Августина, одному из ключевых текстов европейской культуры, и поставлен режиссером, который любит экспериментировать с театром в самых его нетеатральных и провокативных ипостасях. Ну и это, вероятно, единственная возможность услышать и увидеть, как Роза Хайруллина говорит на латыни.

«Башмет-центр», 8 декабря, 20.00

Zauberland

Постановка: Кейти Митчелл

Театр «Буф дю Нор» (Франция)

Фото: Patrick Berger

«Zauberland» в переводе означает «Страна чудес» — и это вокальный цикл, в основе которого песни Шумана на стихи Гейне. Недавно в Большом театре гастролировал спектакль «Траурная ночь», сценическая версия кантат Баха, которые Митчелл превратила в завораживающий оперно-драматический вечер. «Zauberland» можно считать продолжением этой же линии: камерная музыка становится основой для психологически и пластически изощренной истории. В главной роли — лауреат премии «Грэмми» Джулия Буллок.

Театр им. В.Ф. Комиссаржевской, Санкт-Петербург, 12 декабря, 19.00

ТЦ «На Страстном», 15, 16 декабря, 19.00