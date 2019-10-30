«Заряженный» электромобиль Renault Zoe выйдет до 2022 года

Компания Renault в течение 3 ближайших лет выпустит «заряженную» версию электромобиля Zoe, сообщает Autocar со ссылкой на исполнительного вице-президента французского автопроизводителя по планированию продуктов Али Касая.

Господин Касай подчеркнул, что Renault будет продолжать выпуск моделей фирменной спортивной линейки R.S., но при этом она станет изменяться в соответствии с тенденциями мирового автопрома и развитием технологий. При этом электромобили вписываются в концепцию суббренда Renault R.S.

Напомним, ранее появилась информация, что Renault не будет делать «горячий» хэтчбек Clio R.S. нового поколения и заменит его «заряженным» электромобилем Zoe.