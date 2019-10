«Сафмар» собирает уголь

Михаил и Саид Гуцериевы через Kilton Overseas Limited увеличили свою долю в Кузбасской топливной компании (КТК) до 46,1%, выкупив 27,2% акций у инвестиционного фонда Prosperity Capital Management за $83 млн. При этом «Сафмар» выставит оферту миноритариям по цене 196,27 руб. за акцию, на фоне чего бумаги КТК подорожали на 40%. Аналитики считают, что впоследствии КТК может быть объединена с другим активом господина Гуцериева — «Русским углем». Это увеличит капитализацию объединенной компании, которую можно будет продать после восстановления цен на энергетический уголь.

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева выкупила у фонда Prosperity Capital долю в 27,2% в Кузбасской топливной компании, говорится в сообщении инвестиционного фонда. Сделка была закрыта 18 октября, сумма составила $82,9 млн, цена одной акции в рублевом эквиваленте — 196,27 руб. Теперь «Сафмар» выставит оферту миноритариям по цене этой сделки. На новостях об оферте акции КТК подорожали на Московской бирже почти на 40%, до 181,2 руб. на штуку.

В КТК входят разрезы «Виноградовский», «Караканский-Южный», «Черемшанский» и «Брянский», две обогатительные фабрики «Каскад-1» и «Каскад-2». Компания производит энергетический уголь, цена на который на европейском направлении в этом году упала до уровней ниже $50 за тонну, что поставило вопрос об экономической целесообразности продолжения добычи. В Азии цены выше, но поставки на этот рынок ограничены пропускной способностью транспортной инфраструктуры.

По итогам первого полугодия КТК показала убыток по МСФО в 1,3 млрд руб. против 3 млрд руб. прибыли за аналогичный период прошлого года. Согласно отчету за первое полугодие, компания сократила добычу на 2%, до 7,4 млн тонн, продажи снизились на 9%, до 6,88 млн тонн.

Группа «Сафмар» вошла в состав акционеров КТК в мае этого года. Акционеры группы, Михаил и Саид Гуцериевы, через кипрские Kilton Overseas Ltd, Rontelor Holdings Ltd и Hemfield Finance Ltd приобрели 18,9% КТК. Искендер Халилов купил 23,35% через Daenia Holdings Ltd и Milord Trading Limited. Еще 24,6% приобрела Millfast Trading Ltd, бенефициаром которой является бывший сенатор и экс-миноритарий Промсвязьбанка Виктор Пичугов. С учетом приобретенного пакета Prosperity господа Гуцериевы владеют 46,14% компании, а под контролем бизнес-партнеров в общей сложности находится 94,09% акций. Если все миноритарии воспользуются офертой «Сафмара», то на выкуп потребуется около $18 млн, а господа Гуцериевы получат формальный контроль над компанией.

Директор Prosperity Capital Management Александр Бранис, комментируя вопрос “Ъ” о том, устроили ли фонд условия сделки, заявил, что «если одна из сторон недовольна условиями, сделки не совершаются». По его словам, фонд посчитал предложенные условия приемлемыми.

В группе «Сафмар» отказались комментировать подробности сделки. В мае источники, знакомые с ситуацией, говорили, что группа рассматривает КТК в качестве портфельной инвестиции. Другие собеседники “Ъ” отмечают, что «Сафмар» уже имеет опыт в угольном бизнесе, учитывая наличие «Русского угля», который также производит энергетические марки. Источники “Ъ” не исключают объединения двух активов на уровне «управленческой синергии».

По словам собеседников “Ъ” на рынке, активы КТК дают «Сафмару» доступ к мелким месторождениям Кемеровской области с высококачественными запасами угля, а также позволят более жестко контролировать ценообразование на российском рынке углей марки Д и добиваться большей маржинальности при продажах на экспорт.

Старший директор АКРА Максим Худалов считает, что активы КТК могут быть объединены с «Русским углем», что позволит существенно увеличить капитализацию компании и после восстановления цен на уголь продать стратегическому инвестору оба актива. «Американские угольные компании, в частности Murray Energy (крупнейший частный угледобытчик в США.— “Ъ”), уже банкротятся. Значит, скоро давление их поставок на мировые рынки снизится, что позволит ценам на уголь начать восстанавливаться»,— полагает господин Худалов.

По мнению Бориса Красноженова из Альфа-банка, покупка доли КТК в данный момент выглядит логичной с точки зрения «покупай на минимуме». «Угольной отрасли уже предсказывали коллапс в 2016 году, когда цены упали почти до $40-45 за тонну в Европе, но к середине 2018 года цены на энергетический уголь выросли в 2,5 раза. Бизнес-модель КТК, которая заключается в качестве угля и себестоимости добычи, выглядит вполне конкурентоспособной»,— полагает эксперт.

Евгений Зайнуллин