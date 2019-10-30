Между Москвой и Петербургом в ноябре назначили дополнительные «Ласточки»

В праздничные дни ноября на участке Октябрьской железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом назначаются дополнительные скоростные поезда «Ласточка». Сделано это в связи с повышенным спросом со стороны пассажиров, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

В частности, 1 ноября дополнительная «Ласточка» отправится с Ленинградского вокзала Москвы в 12:32 с прибытием на Ладожский вокзал Петербурга в 21:07. На следующий день, 2 ноября, скоростной поезд выйдет из столицы в 07:50 и прибудет на Московский вокзал в 14:42.

Из Петербурга, в свою очередь, две дополнительные «Ласточки» отправятся 2 ноября в 07:45 (прибытие в Москву — в 14:59) и 4 ноября в 10:17 (прибытие в столицу — в 17:23).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с декабря между Москвой, Петербургом, Сортавалой и Петрозаводском начнет курсировать новый ежедневный поезд №159/160. Он станет дополнением к фирменному поезду «Карелия» Москва – Петрозаводск.